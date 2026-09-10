Сбор хлопка начался в Туркестанской области

Аграрии Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области приступили к сбору хлопка, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Вегетационный период в Казахстане проходит стабильно. Все крестьянские хозяйства, заключившие договоры с РГП «Казводхоз», своевременно обеспечиваются поливной водой. Фермеры благодарят местный филиал РГП «Казводхоз» за подачу воды на орошаемые земли в полном соответствии с графиком.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

— В этом году посеяли хлопок на 10 га. В сравнении с прошлым годом ситуация с водой стала намного лучше. Вода поступает по графику в достаточном объеме. Никаких проблем не возникало. Если раньше были сложности с обеспечением отдаленных участков, то сейчас эта проблема решена. Большое спасибо «Казводхозу», — сообщил председатель крестьянского хозяйства «Арынбек-ата» Нурмахамбет Арынбек.

По словам агрария Исмаила Атилова, хлопок выращивают на 4,5 га. Поля орошали два раза. Воду получали по графику. Благодаря бетонированию каналов сократились потери воды. Теперь она приходит вовремя даже в отдаленные участки.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

По данным Минсельхоза РК, Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» заключил с местными крестьянскими хозяйствами 12 409 договоров по подаче поливной воды на орошение 277,5 тыс. га сельхозугодий. Из них 3500 га приходятся на рис, 104,8 тыс. га — на хлопок.

Лимит водозабора по Туркестанской области на вегетационный период 2026 года составляет 3,3 млрд кубометров. На сегодня забрано 3,2 млрд кубометров, орошено 270,8 тыс. га посевных площадей.

— По Жетысайскому району общий водозабор составляет 585 млн кубометров при лимите в 663 млн кубометров. В текущий вегетационный период аграрии района поселяли хлопок на площади 53,6 тыс. га. С местными фермерами заключено 2567 договоров по подаче поливной воды, — отметили в Минсельхозе Казахстана.

Напомним, что в Казахстане заготовили более 33 млн тонн кормов.

Также сообщалось, что 93% урожая пшеницы соответствует продовольственному качеству.