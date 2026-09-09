93% урожая пшеницы соответствует продовольственному качеству — Правительство РК

Порядка 93% мягкой пшеницы нового урожая, поступившей на хлебоприемные предприятия Казахстана, относится к продовольственным классам. Более половины исследованного зерна имеет содержание клейковины свыше 28%, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В Казахстане продолжается уборочная кампания. В текущем сезоне аграрии продолжают работу по сбору урожая и обеспечению внутреннего рынка. Вопросы продовольственной безопасности входят в число приоритетов, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Фото: Правительство РК

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 9 сентября уборочная кампания в стране продолжается. Аграриями убрано 9,6 млн гектаров зерновых культур, или 61,6% площадей. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 14,1 ц/га.

Фото: Правительство РК

Темпы уборочных работ в текущем году значительно опережают показатели аналогичного периода 2025 года. Одновременно сохраняются стабильные качественные характеристики поступающего урожая.

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 2,83 млн тонн зерна. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем приемки составлял 552,7 тыс. тонн. Таким образом, объем поступившего зерна увеличился более чем в пять раз.

Фото: Правительство РК

Особое внимание уделяется качеству урожая. По результатам лабораторных исследований 93% поступившей мягкой пшеницы относится к продовольственным классам.

В структуре продовольственной пшеницы 75% приходится на пшеницу третьего класса, 18% — на пшеницу четвертого класса. Доля пшеницы пятого класса и неклассного зерна составляет 7%.

Фото: Правительство РК

Содержание клейковины более 28% зафиксировано в 51% исследованной мягкой пшеницы. Еще 23,6% имеют показатель на уровне 25-27%, а 25,4% — 23-24%.

Данные цифры свидетельствуют о высоком продовольственном потенциале нового урожая и создают необходимые условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном, а также дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Фото: Правительство РК

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов осуществляет постоянный мониторинг темпов уборки, приемки и хранения зерна, его классности, обеспеченность хозяйств необходимыми ресурсами.

Отметим также, что в регионах продолжается кормозаготовительная кампания. По оперативным данным акиматов областей на сегодняшний день заготовлено 33,1 млн тонн кормов всех видов, или около 80% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.