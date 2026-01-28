Сайгаки свободно пасутся в селах Атырауской области

В этой связи инспекторы предупреждают граждан о недопустимости использования сложившейся ситуации для отстрела животных.

Жители области обратили внимание на резкое увеличение численности сайгаков еще около недели назад. За последние 3-4 дня они собственными глазами наблюдали, как животные заходят в села Курмангазинского района, после чего размещали фото- и видеоматериалы в социальных сетях.

Аналогичная ситуация отмечается также на территории Исатайского, Махамбетского и Индерского районов.

По словам специалистов, причиной массового появления сайгаков в регионе стали обильные снегопады в соседней Западно-Казахстанской области. В поисках пропитания сайгаки направились в сторону побережья Каспийского моря. При этом за последнюю неделю через территорию Атырауской области, по оценкам специалистов, прошло порядка 1 000 000 сайгаков.

Вместе с тем сотрудники территориальной инспекции подчеркнули, что пользоваться данной ситуацией и осуществлять отстрел сайгаков категорически запрещено. Это связано с тем, что сезон охоты начинается исключительно в осенний период. За нарушение законодательства для граждан предусмотрена ответственность.

— Основным кормом сайгаков является камыш, произрастающий в прибрежной зоне моря. Сетчатые ограждения, натянутые для ограничения прохода домашних животных, создают препятствия на путях миграции сайгаков. В связи с этим, в поисках дальнейшего пути, сайгаки зашли на территорию сельской местности. В настоящее время отстрел сайгаков не разрешен, поскольку сейчас не сезон. Действует строгий запрет. Поскольку сайгак относится к животным, численность которых подлежит регулированию, его отлов допускается только в период с сентября по ноябрь. На сегодняшний день, я еще раз предупреждаю, отстрел и отлов сайгаков запрещены. В соответствии со статьей 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность, — сообщил главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Мереке Шалкаров.

В то же время в Курмангазинском районе с середины декабря было зафиксировано заражение около 2 000 голов крупного рогатого скота инфекционными заболеваниями — вирусной диареей и инфекционным ринотрахеитом.

Ветеринарные службы ввели ограничения на ввоз, вывоз и убой скота на территории 4 сельских округов. Как отмечают специалисты районной территориальной инспекции, данное заболевание широко распространенное среди сельскохозяйственных животных, не имеет никакого отношения к сайгакам.

— При проверке 390 животноводческих подворий установлено, что заболевание выявлено у 1 945 голов скота. Из них 892 головы прошли лечение и полностью выздоровели. В последнее время появилась информация о том, что вспышку заболевания связывают с сайгаками, находящимися на территории нашего района. Эти сведения не соответствуют действительности, — заявил исполняющий обязанности руководителя Курмангазинской районной территориальной инспекции Саясат Жанибеков.

