Торговля дериватами сайгака останется под жестким контролем — Минэкологии РК

По словам министра, соответствующее решение было принято в этом году на конференции CITES во Франции, однако оно предусматривает жесткое регулирование оборота дериватов.

— Исключение нулевой квоты не означает исключение свободной торговли. Речь идет о строго регулируемом процессе как по объемам, так и по способам реализации, — отметил Ерлан Нысанбаев.

Министр сообщил, что на три года установлен предельный лимит, а одним из ключевых условий является внедрение системы прослеживаемости.

— Одно из требований — маркировка и учет. Этой работой мы занимаемся с 2023 года. Сегодня все чипируется, каждая единица находится на учете, — сказал он.

Кроме того, в соответствии с требованиями CITES должна быть обеспечена сквозная прослеживаемость дериватов — от момента изъятия до этапа переработки. Для этого, как отметил министр, необходимо интегрировать две системы учета, позволяющие контролировать продукцию на всех стадиях оборота.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Он также сообщил, что впереди предстоит большая работа по налаживанию взаимодействия с рынками сбыта, основным из которых является Китай. В этой связи, по его словам, говорить о свободной торговле дериватами сайгака не приходится.

