Торговля дериватами сайгака останется под жестким контролем — Минэкологии РК
Решение об исключении «нулевой квоты» для дериватов сайгака не означает переход к свободной торговле, заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, комментируя решение Конвенции CITES, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, соответствующее решение было принято в этом году на конференции CITES во Франции, однако оно предусматривает жесткое регулирование оборота дериватов.
— Исключение нулевой квоты не означает исключение свободной торговли. Речь идет о строго регулируемом процессе как по объемам, так и по способам реализации, — отметил Ерлан Нысанбаев.
Министр сообщил, что на три года установлен предельный лимит, а одним из ключевых условий является внедрение системы прослеживаемости.
— Одно из требований — маркировка и учет. Этой работой мы занимаемся с 2023 года. Сегодня все чипируется, каждая единица находится на учете, — сказал он.
Кроме того, в соответствии с требованиями CITES должна быть обеспечена сквозная прослеживаемость дериватов — от момента изъятия до этапа переработки. Для этого, как отметил министр, необходимо интегрировать две системы учета, позволяющие контролировать продукцию на всех стадиях оборота.
Он также сообщил, что впереди предстоит большая работа по налаживанию взаимодействия с рынками сбыта, основным из которых является Китай. В этой связи, по его словам, говорить о свободной торговле дериватами сайгака не приходится.
