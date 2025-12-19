РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:21, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Торговля дериватами сайгака останется под жестким контролем — Минэкологии РК

    Решение об исключении «нулевой квоты» для дериватов сайгака не означает переход к свободной торговле, заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, комментируя решение Конвенции CITES, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минэкологии, сайгак, дериваты
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам министра, соответствующее решение было принято в этом году на конференции CITES во Франции, однако оно предусматривает жесткое регулирование оборота дериватов.

    — Исключение нулевой квоты не означает исключение свободной торговли. Речь идет о строго регулируемом процессе как по объемам, так и по способам реализации, — отметил Ерлан Нысанбаев.

    Министр сообщил, что на три года установлен предельный лимит, а одним из ключевых условий является внедрение системы прослеживаемости.

    — Одно из требований — маркировка и учет. Этой работой мы занимаемся с 2023 года. Сегодня все чипируется, каждая единица находится на учете, — сказал он.

    Кроме того, в соответствии с требованиями CITES должна быть обеспечена сквозная прослеживаемость дериватов — от момента изъятия до этапа переработки. Для этого, как отметил министр, необходимо интегрировать две системы учета, позволяющие контролировать продукцию на всех стадиях оборота.

    Минэкологии, сайгаки, Китай
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Он также сообщил, что впереди предстоит большая работа по налаживанию взаимодействия с рынками сбыта, основным из которых является Китай. В этой связи, по его словам, говорить о свободной торговле дериватами сайгака не приходится.

    Ранее стало известно, сколько сайгаков отловлено в Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    Казахстан Китай Отстрел сайгаков в Казахстане Сайгак Минэкологии и природных ресурсов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают