Сколько сайгаков отловлено в Западно-Казахстанской области

— Нурлан Сагынтаевич, сколько было отловлено сайгаков? Что лучше — отстреливать сайгаков или отлавливать с помощью коралей?

— За пять месяцев общее количество отловленных сайгаков достигло 108 500 голов. Вообще отлов коралевым методом производительнее. Ночным отстрелом добыто 42 тысячи сайгаков, в коралях отловлено 66,5 тыс. Здесь нужно учитывать следующее. До 1 сентября в ночное время отстреливали только самцов. А с 1 сентября использовался и коралевый метод, отлавливались самки и молодняк.

В 2023 году, когда впервые была начата работа по регулированию численности сайгаков, было отловлено всего 29 тысяч голов. То есть, за это время был накоплен определенный опыт, можно заметить, что были сделаны конкретные выводы.

Фото: из личного архива Нурлана Рахымжанова

— Сколько людей и техники было привлечено к этой работе?

— Работу по регулированию численности сайгаков организовало РГКП «ПО «Охотзоопром». Эта организация заключила договоры с охотниками, собственниками коралей, привлекло их к работе. Всего по области работали 18 бригад, из них 10 — охотники, 8 — ловили в коралях. Всего было привлечено около 200 человек и 50 единиц различной техники.

— Поставлялось ли мясо сайгака в другие регионы?

— Да, мясо покупали Актюбинская, Атырауская и Мангистауская области. То есть, можно сказать, что жителям западной части страны удалось попробовать сайгачатину. Что касается нашей области, во всех районных центрах, где вели отлов сайгаков, на рынке «Депо» в Уральске и в поселке Круглоозерный, в селе Байконыс Байтерекского района мясо сайгака есть в продаже.

Мясо сайгака принимали 15 предприятий. Свою долю получили в ЗКО компании «Кублей», «Батыс Нык», «Монвекс», «Адал Ет», «Жайык Биф», «Ризык Батыс», «Нур Ислам», в Атырауской области — ТОО «Батыс KZ 25».

Наряду с ними, приняли участие индивидуальные предприниматели «Каиров», «Амангельды», «Исаев», «Жалпактал», «Женис», «Нарын Жанакала» и крестьянское хозяйство «Акбота».

Среди всех этих предприятий только ТОО «Кублей» планирует перерабатывать сайгачатину. Это предприятие закупило и хранит 27 тысяч туш. В настоящее время готовится специальная линия для выпуска консервов.

Фото: Охотзоопром

— Рассматривается ли вопрос о поставках в будущем мяса сайгаков и продукции из него в другие страны?

— Недавно в Самарканде (Узбекистан) была проведена 20-я конференция сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES CoP20). Было рассмотрено и поддержано предложение казахстанской делегации о поставках в другие страны мяса, шкур и рогов сайгаков. Но для решения этого вопроса в законном порядке нужно время. Конечно, очень важно не только потреблять мясо сайгаков, но и наладить глубокую переработку дериватов, например, производить из рогов лекарства.

— В настоящее время в каких районах обитают сайгаки?

— В связи с работой по регулированию численности большая часть сайгаков осталась на территории резервата «Бокейорда», часть перешла в соседнюю Атыраускую область, часть — в сторону России. Кроме того, можно отметить, что сайгаки все еще есть в Казталовском, Жанибекском, Жанакалинском и Бокейординском районах. Известно, что сайгаки очень чуткие животные. Трудно точно прогнозировать места, где они будут находиться.

Фото: Охотзоопром

— Будет ли продолжаться работа по регулированию численности сайгаков в 2026 году?

— О плане на следующий пока еще конкретно не говорилось. Это будет известно, когда поступят соответствующие поручения по управлению поголовьем сайгаков.

— И последний вопрос: можно ли считать, что проведенная работа повлияла на численность сайгаков?

— Конечно, да. Здесь вот в чем дело. Большая часть отстрелянных и отловленных сайгаков — самцы. Во время зимнего гона каждый самец может оплодотворить 30 самок. То есть, если в этом отловлено 108 тысяч сайгаков, то в следующем году это приведет к сокращению поголовья на 400-500 тысяч.

Фото: Охотзоопром

Ранее сообщалось, как ведется работа по регулированию численности сайгаков в Западно-Казахстанской области.