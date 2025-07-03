Как ведется работа по регулированию численности сайгаков в ЗКО

Как сообщил руководитель Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов, в этом году планируется отлов 20% от этой численности — 460 тысяч голов сайгаков.

По его словам, сегодня началась работа по регулированию численности сайгаков. Эти мероприятия выполняются силами РГКП «ПО „Охотзоопром“.

— Работают четыре бригады в Таскалинском и Байтерекском районах. К работе привлечены около 40 человек, 12 единиц техники. Сегодня с утра отстреливают самцов сайгаков. В сентябре добавится отлов методом кораля, — сказал Н. Рахымжанов.

По данным Территориальной инспекции, в ЗКО работа по регулированию численности сайгаков проводилась в 2023 году. Тогда, два года назад, было отловлено всего 29 тысяч сайгаков.

Как сообщил заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, на территории области определены семь мясоперерабатывающих предприятий, которые могут за сутки разделать 1 900 туш сайгаков, оснащенных холодильными камерами вместимостью 440 тонн (ТОО «Кублей», ТОО «Батыс-Нык», ИП «Каиров», СХПК «Жалпактал», ИП «Жеинс», ИП «Исаев», ИП «Амангелды»).

— Кроме этого, ведутся переговоры с СХПК «Атамекен Сырым» и ИП «Амангельды». Дополнительно планируется строительство четырех предприятий, которые будут за сутки перерабатывать мясо 1 950 сайгаков (ТОО «ФартОйл», ИП «Кубеев», ТОО «ИД Мирас», ТОО «Батыс-киик»), — сказал К.Айтмухамбетов.

Он также уточнил, что для регулирования численности сайгаков в область прибыли четыре бригады, провели подготовительную работу. Работу по регулированию 3 июля в 00:00 часов начали две бригады в Таскалинском районе. Но поскольку результата не было, их перевели в Байтерекский район. За ними закреплено мясоперерабатывающее предприятие ТОО «Кублей». Еще две бригады переведены из Акжайыкского района в Байтерекский, за ними закреплено ТОО «Батыс-Нык».

По вопросу регулирования численности сайгаков создан областной штаб. Он работает в соответствии со схемой взаимодействия на 2025–2027 годы. С начала года уничтожено путем сжигания на скотомогильниках 1 736 туш сайгаков. Эта работа продолжается.

— В соответствии с алгоритмом на основании заданий, данных местным исполнительным органам, при регулировании численности сайгаков определены места захоронения трупов, выделена техника для вывоза в специально отведенные места (тракторы с прицепами, экскаваторы, необходимые ГСМ). Понятно, что регулирование численности сайгаков — это непрерывный процесс. Трупы сайгаков вывозятся на скотомогильники, предназначенные для сельскохозяйственных животных. В связи с их заполнением возникла необходимость в строительстве специальных скотомогильников, — сказал заместитель акима области.

Ранее заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев разъяснял порядок возмещения ущерба в случае потравы сайгаками посевов.



