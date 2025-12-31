Сайгак, снежный барс и сокол появились на монетах в Казахстане

В коллекции представлены редкие и уникальные представители фауны Казахстана: AQBÓKEN (Сайгак), ARQAR (Архар), BARYS (Снежный барс), DÝADAQ (Дрофа) и SUŃQAR (Сокол). Все монеты выполнены в едином стиле, отражающем природное богатство страны.

Монеты изготовлены из сплавов нибрасс/нейзильбер, качеством изготовления «uncirculated», номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм, по 3 000 000 (три миллиона) штук каждого вида, общим тиражом изготовления 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук

Монеты предназначены для свободного обращения на территории Республики Казахстан наряду с циркуляционными монетами и будут выпущены в наличное денежное обращение через банки второго уровня и обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

