Казахстанские студенты-стипендиаты не пострадали в теракте в Москве — Миннауки

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предоставило информацию относительно ситуации, связанной с терактом в Москве, передает агентство Kazinform.

— По программе «Болашак» и «500 ученых» в Российской Федерации обучение на данный момент проходят 32 казахстанца, 24 стипендиата находятся в Москве. Никто из стипендиатов не пострадал. Все стипендиаты вышли на связь и находятся в безопасности, — написал министр Саясат Нурбек в Telegram-канале.

Как ранее сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате теракта погибли свыше 60 человек. Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.