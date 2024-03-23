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    07:32, 23 Март 2024 | GMT +6

    Казахстанские студенты-стипендиаты не пострадали в теракте в Москве — Миннауки

    Саясат Нұрбек қазақ ғылым саласының мүшкіл хәлге тап болу себептерін атады
    Фото: Виктор Федюнин / kazinform

    Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предоставило информацию относительно ситуации, связанной с терактом в Москве, передает агентство Kazinform.

    — По программе «Болашак» и «500 ученых» в Российской Федерации обучение на данный момент проходят 32 казахстанца, 24 стипендиата находятся в Москве. Никто из стипендиатов не пострадал. Все стипендиаты вышли на связь и находятся в безопасности, — написал министр Саясат Нурбек в Telegram-канале.

    Как ранее сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате теракта погибли свыше 60 человек. Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

    Для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала. 

    Теги:
    Терроризм Миннауки и высшего образования РК Студенты Происшествия Россия Болашак
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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