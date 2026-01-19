Саясат Нурбек: Для реализации программы «AI-Sana» отобраны 27 вузов в регионах

Продолжение программы даст возможность вузам перейти от традиционного формата обучения к научно-исследовательскому. Программа направлена на профессиональное развитие стартапов, последовательно — начиная с базового образования и до их рыночного масштабирования.

— Мы реализуем программу «Ai-Sana» с прошлого года. До настоящего времени обучено 668 тысяч студентов. Все студенты нашей страны в рамках программы, в обязательном порядке, пройдут курсы по искусственному интеллекту. Это самые сильные курсы. Объединившись с такими компаниями, как «Coursera», «HUAWEI», «Microsoft», «Google», мы переводим их курсы на казахский и русский язык, и обучаем студентов. В феврале этого года начнется второй этап программы, в рамках которого 100 тысяч студентов освоит углубленные алгоритмы искусственного интеллекта, — сказал министр.

Вузы смогут по разработанным ими курсам обучать студентов, с выдачей сертификатов установленного образца.

— Для дальнейшей реализации программы из каждого региона страны отобраны и утверждены 27 якорных вузов. Учебные заведения отбирались по таким критериям, как наличие необходимой инфраструктуры для реализации программы, в том числе программ обучения в сфере ИИ, зарубежных партнеров, вычислительных мощностей. Эти вузы, обеспечивая обучение по программе «Ai-Sana» студентов и педагогического преподавательского состава, будут ответственными за реализацию проекта в своих регионах и соседних областях, — сказал Саясат Нурбек.

Программа «AI-Sana» направлена на формирование комфортной экосистемы для развития в нашей стране искусственного интеллекта. Вузы подготовили 9 агентов-ИИ, составляющих информационную экосистему вузов, начиная с приемной комиссии вуза для поддержки и завершения учебного процесса.

Напомним, в феврале 2025 года Саясат Нурбек представил стратегию по развитию искусственного интеллекта.

Как сообщалось ранее, сегодня в Кызылорде стартовал V Национальный курултай, где эксперты и общественные деятели обсудят ключевые направления развития Казахстана.