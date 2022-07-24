24 Июля 2022 18:44

Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Визит состоялся по инициативе королевства. Саудовская Аравия является одним из глобальных инвесторов, а Казахстану на сегодня нужны инвестиционные вложения в реальный сектор экономики. О важности этого визита и перспективах сотрудничества между данными странами, а также о возросшем интересе мировых игроков к Казахстану в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился мнением главный эксперт КИСИ при Президенте РК Никита Шаталов.

- Вчера начался визит Президента РК в Саудовскую Аравию по инициативе королевства. Делегация Казахстана представлена широким кругом бизнесменов, говорит ли это о возросшем интересе со стороны королевства к Казахстану и с чем это связано?

- Казахстан после 24 февраля этого года является страной с огромным региональным потенциалом. Россия исключена из мировой финансовой системы, она перестала быть опорным логистическим пунктом, связующим звеном между Западом и Востоком. Учитывая близящееся эмбарго на российский нефтегазовый сектор, она даже перестает быть большой бензоколонкой для ЕС и США. Это все вызывает большую обеспокоенность игроков на Ближнем Востоке.

Казахстан на фоне этой ситуации прошел через тяжелый январский кризис, связанный с попыткой государственного переворота, но вышел обновленным – с новой Конституцией, иными отношениями между государством и обществом. Мы в регионе сейчас – ключевой игрок, причем очень договороспособный, который может обеспечить несколько наиболее важных вещей для всех: беспроблемную доставку грузов и товаров, доступ на рынки ЕС и Китая, частично, в том, что не касается санкционных ограничений, на российский рынок. Безусловно, продовольственную безопасность – север может давать в 2 раза больше пшеницы за счет внедрения новых технологий, на юге страны, в Алматинской области также есть большие территории под сельское хозяйство.

Все эти факторы играют на наш успех. Отсюда интерес Катара, Турции, Ирана, а теперь и Саудовской Аравии.

- В ходе переговоров большой акцент сделан на вопросах инвестиций в экономику Казахстана. Как Вам видятся перспективы двустороннего сотрудничества в этом отношении?

- Здесь очень важно смотреть на то, в какую сторону смотрят в самом королевстве. Им нужна диверсификация экономики, постепенный уход от нефтяной отрасли. Все компании, с которыми сегодня проходят переговоры, включены в Saudi Vision 2030 – мастер-план королевства по переходу на диверсифицированную экономику, не зависящую только от углеводородов. На это выделяются огромные инвестиции.

Президент поэтому активно презентует наши возможности в добыче и переработке полезных ископаемых, товарах, которые производит обрабатывающая промышленность. Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству переориентировать собственную структуру экспорта и импортозаместить многие важные вещи.

Сейчас мы ничего не знаем о порядке инвестиций, которые могли бы прийти в казахстанскую экономику, но учитывая наш сырьевой потенциал и наше географическое положение, позволяющее осуществлять экспорт во все крупнейшие экономики региона, речь может идти о десятках миллиардов долларов. К тому же у нас есть МФЦА – региональный финансовый хаб, через который можно получить доступ к рынкам стран Центральной Азии. Это огромное преимущество.

- Отдельного внимания удостоен вопрос сотрудничества в развитии аграрного сектора нашей страны, насколько это перспективно?

- Сколько лет мы говорим об огромном сельскохозяйственном потенциале Казахстана. У нас есть огромные площади земель, причем как чернозема, так и с менее качественной почвой, но пригодной для возделывания.

Президент говорит о том, что мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур. Я вижу, как минимум потенциальный рост на 100% при инвестициях в агротехнологии и удобрения.

Продовольственная безопасность – ключевой вопрос этого года. После ковида стало очевидно, что мир находится на грани продовольственного кризиса. Мы в этой ситуации можем предоставить свои ресурсы для частичного решения этого вопроса и обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

- Какие отрасли экономики на сегодня более перспективные для двустороннего сотрудничества?

- Наибольшую эффективность для обеих сторон мы можем продемонстрировать в следующих сферах: сельское хозяйство, добыча урана и других полезных ископаемых (Президент говорил о 60 месторождениях), транзит товаров и услуг в Китай и Южную Азию и, безусловно, обрабатывающая промышленность, акцент на развитие которой делаем и мы, и королевство.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры. Также Глава государства принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии и провел встречи с руководителями крупнейших компаний. В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию подписаны 13 документов.