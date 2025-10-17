Саудовская Аравия запускает мегапроект в Мекке
Саудовская Аравия объявила о масштабном проекте «Ворота короля Салмана» — застройки 12 миллионов квадратных метров территории, прилегающей к крупнейшей мечети в мире аль-Харам в Мекке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщает саудовское агентство новостей, наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз аль-Сауд объявил о запуске проекта «Ворота короля Салмана». Проект реализуется в рамках национальной программы «Vision 2030» в области экономической диверсификации.
— Проект «Ворота короля Салмана» стратегически расположен рядом с Мечетью аль-Харам и представляет собой многофункциональный объект. Он направлен на достижение качественного сдвига в развитии инфраструктуры города Мекка, превращая его в глобальную модель городского развития, — говорится в сообщении Саудовского агентства новостей.
К 2036 году комплекс сможет вместить 900 000 верующих. Он будет состоять из крытых молитвенных залов и открытых дворов, жилых помещений, культурных пространств и объектов обслуживания. В рамках проекта планируется реконструкция 19 000 кв. м. культурных и исторических зон и создание 300 000 рабочих мест.
