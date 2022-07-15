15 Июля 2022 18:35

Саудовская Аравия откроет небо для всех авиакомпаний, включая Израиль

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Авиационные власти Саудовской Аравии заявили об открытии своего воздушного пространства для всех авиаперевозчиков, включая полеты, которые вылетают либо направляются в Израиль, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) заявило, что воздушное пространство страны теперь открыто для всех перевозчиков, которые отвечают требованиям регулятора к полетам, в соответствии с принципами международных конвенций, согласно которым дискриминация гражданских самолетов не допускается.

Это решение «дополнит усилия, направленные на укрепление положения Королевства в качестве глобального узла, соединяющего три континента, и на расширение международного воздушного сообщения», — отмечается в заявлении GACA.

Ранее существовавшие ограничения требовали от некоторых рейсов, направлявшимся из Израиля либо в Израиль, обходить воздушное пространство Саудовской Аравии, что увеличивало как длительность полетов, так и расход топлива.

Президент США Джо Байден приветствовал это решение и назвал его важным шагом на пути к построению более интегрированного и стабильного ближневосточного региона, сообщает Белый дом.

«Сегодня я буду первым президентом Соединенных Штатов, который вылетит из Израиля в Джидду, Саудовская Аравия. Поскольку мы отмечаем этот важный момент, решение Саудовской Аравии может помочь придать импульс дальнейшей интеграции Израиля в регион, в том числе с Саудовской Аравией», - заявил Джо Байден.

В пятницу американский президент продолжит свое ближневосточное турне, направившись в саудовский город Джидду - второй крупнейший город Королевства и его экономическая столица.

Там 16 июля пройдет саммит стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на который, помимо США, также приглашены лидеры Египта, Иордании и Ирака. Из-за участия последних трех государств саммит носит название «ССАГПЗ+3».

В четверг официальный представитель США сообщил, что Саудовская Аравия вскоре предоставит израильским авиакомпаниям беспрепятственный доступ к пролету и разрешит прямые чартерные рейсы из Израиля для мусульман, участвующих в хадже - ежегодном паломничестве в Мекку.

В настоящее время Саудовская Аравия не признает Израиль. Между странами отсутствуют официальные связи. Несмотря на это, в 2020 году власти Королевства согласились разрешить авиарейсам по направлению Израиль-ОАЭ пересекать свое воздушное пространство.