Саудовская Аравия и США передали Судану план мирного урегулирования

Как передает Sudan Tribune, план нацелен на окончание войны, оказание гуманитарной помощи и передачу власти гражданским силам.

Аль-Бурхан ранее провел встречу в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии, шейхом Мухаммедом бин Салманом. А после нее — со старшим советником президента США по Африке Массадом Булосом. Как сообщает СМИ, Аль-Бурхан запросил дополнительное время для изучения предложенного плана.

По словам источников издания, администрация Д. Трампа с учетом углубления гуманитарного кризиса в Дарфуре и Кордофане, может рассмотреть альтернативные варианты и меры давления в случае, если какая-либо из сторон отвергнет гуманитарное перемирие и прекращение огня.

В ноябре текущего года Д. Трамп заявил, что будет работать над прекращением войны в Судане.

За последние два месяца более 50 тысяч человек покинули свои дома в одном из регионов Судана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.