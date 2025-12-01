РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:53, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Саудовская Аравия и США передали Судану план мирного урегулирования

    План из трех пунктов был передан главнокомандующему суданских вооруженных сил Абдель Фаттаху аль-Бурхану, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Саудовская Аравия и США передали Судану план мирного урегулирования
    Фото: SPA

    Как передает Sudan Tribune, план нацелен на окончание войны, оказание гуманитарной помощи и передачу власти гражданским силам.

    Аль-Бурхан ранее провел встречу в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии, шейхом Мухаммедом бин Салманом. А после нее — со старшим советником президента США по Африке Массадом Булосом. Как сообщает СМИ, Аль-Бурхан запросил дополнительное время для изучения предложенного плана.

    По словам источников издания, администрация Д. Трампа с учетом углубления гуманитарного кризиса в Дарфуре и Кордофане, может рассмотреть альтернативные варианты и меры давления в случае, если какая-либо из сторон отвергнет гуманитарное перемирие и прекращение огня.

    В ноябре текущего года Д. Трамп заявил, что будет работать над прекращением войны в Судане.

    За последние два месяца более 50 тысяч человек покинули свои дома в одном из регионов Судана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

    Теги:
    Африка В мире Судан Конфликт
    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
    Сейчас читают