Более 50 тысяч человек покинули свои дома в одном из регионов Судана за последние два месяца

Как пишет издание, в последние дни между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в регионе Кордофан, где расположены провинции Северный, Западный и Южный Кордофан, происходят ожесточенные столкновения.

— В связи с ростом небезопасности с 25 октября по 17 декабря из различных пунктов региона Кордофан было вынуждено покинуть свои дома 50 445 человек, — говорится в заявлении МОМ.

Команды по мониторингу перемещений на местах сообщили, что с 25 октября, когда столкновения усилились, в общей сложности 39 инцидентов привели к массовым перемещениям населения.

Точных данных о потерях в гражданской войне нет. По данным ООН, около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гуманитарной помощи.