    04:39, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 50 тысяч человек покинули свои дома в одном из регионов Судана за последние два месяца

    Международная организация по миграции (МОМ) Организации Объединенных Наций (ООН) сообщила, что в результате ухудшения ситуации с безопасностью в регионе Кордофан на юге Судана за последние два месяца более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Фото: Anadolu Ajansı

    Как пишет издание, в последние дни между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в регионе Кордофан, где расположены провинции Северный, Западный и Южный Кордофан, происходят ожесточенные столкновения.

    — В связи с ростом небезопасности с 25 октября по 17 декабря из различных пунктов региона Кордофан было вынуждено покинуть свои дома 50 445 человек, — говорится в заявлении МОМ.

    Команды по мониторингу перемещений на местах сообщили, что с 25 октября, когда столкновения усилились, в общей сложности 39 инцидентов привели к массовым перемещениям населения.

    О перипетиях гражданских войн в Судане можете прочитать в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Точных данных о потерях в гражданской войне нет. По данным ООН, около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гуманитарной помощи.

    Диана Калманбаева
