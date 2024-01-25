Судан и Южный Судан. История конфликта и зачем нужны «голубые каски»

Казахстанские миротворцы примут участие в миротворческих миссиях ООН в Судане и Южном Судане. Собственный корреспондент агентства Kazinform попытался разобраться в перипетиях гражданских войн в Судане, выяснить, как возникла самая молодая страна в мире, а также ознакомился с деятельностью миротворческих миссий ООН UNMISS и UNISFA.

История создания самой молодой страны в мире

В 19-м веке территория Судана находилась под контролем Египта, позже в стране усилилось влияние Великобритании. В 1899 году Судан был превращен в британскую колонию на основе совместного управления между Великобританией и Египтом.

После окончания Первой мировой войны британская администрация стремилась укрепить свою власть, для этого поощрялись антиисламские и антиарабские настроения населения суданского юга, исповедующего христианство и придерживающегося традиционных верований - анимизма.

Во время Второй мировой войны Судан стал базой для британских сил, которые участвовали в военной кампании на африканском континенте. Участие в войне благоприятно сказалось на экономике страны, а также на росте национального самосознания. Это привело к активизации политической жизни, возникновению партий и профсоюзов.

Фото: В 1956 году Судан получает независимость от британского и египетского правления, образуя единую страну, несмотря на гражданскую войну между севером и югом, которая началась в 1955 году // Sudan Films

В 1951 году египетский парламент расторгнул договоры о египетско-британском управлении Суданом, а король Фарук объявил себя королем Египта и Судана. Но буквально через год в Египте произошел военный переворот, приведший к власти «Движение свободных офицеров» во главе с Гамалем Абдель Насером. В результате Египет признал право народа Судана на самоопределение. Последующие несколько лет в Судане сопровождались выборами в парламент, формированием правительства, выводом египетских и британских военных, и к началу 1956 года Судан провозгласил себя независимым государством.

Независимость не принесла спокойствия

Следует остановиться на важной детали о различиях между населением северной и южной частей Судана. На севере страны преобладает мусульманское большинство, в то время как на юге страны проживают суданские христиане – этническое и религиозное меньшинство.

Во время правления колониальной администрации южные меньшинства Судана были подчинены власти северного большинства. А после обретения независимости этническая и внутренняя напряженность обострилась еще сильнее. Южные суданцы получили весьма ограниченное представительство в правительстве в Хартуме, оказавшись в итоге без влияния и какой-либо поддержки со стороны власти. Южные суданцы подверглись враждебности как этническое и религиозное меньшинство. Национальные проблемы политического неравенства и ущемлений неминуемо вели страну к катастрофе.

Многолетние гражданские войны

В 1955 году в стране началась гражданская война, которая продолжалась 17 лет, в ней против правительства Судана боролось Освободительное движение Южного Судана. Война завершилась в 1972 году Аддис-Абебским соглашением, ее главным результатом стало предоставление некоторой автономии южной части Судана.

Соглашение привело к 11-летнему перерыву в гражданской войне.

Фото: Дети-солдаты, Первая гражданская война в Судане // источник неизвестен

Однако в 1970–1980 годы возросшее влияние ислама на Ближнем Востоке и Африке повлияло на находящегося у власти президента Судана Джафара Нимейри. Изначально опираясь на суданскую коммунистическую партию и имея благоприятные отношения с СССР, со временем он был вынужден изменить политику, провозгласив ислам приоритетным во всех сферах жизни.

Это привело к тому, что в 1983 году Нимейри объявил Судан исламской республикой и обнародовал официальный декрет о введении шариата, который распространялся также и на Южный Судан. Он ввел в правительство членов движения «Братья-мусульмане» (запрещенная организация на территории Казахстана – прим. ред.), что произошло на фоне возросшей роли ислама в регионе и победой «исламской революции» в Иране. Чтобы продемонстрировать свою преданность шариату, Нимейри даже вылил в Нил алкоголь на сумму 11 миллионов долларов.

Фото: Джафар Нимейри // AlJazeera

Существует мнение, что на Нимейри повлияла попытка переворота в 1971 году, устроенная коммунистической партией Судана. Тогда он был отстранен ненадолго, но позже возвращен к власти. После этого переворота Нимейри начал отходить от советского влияния и стал получать оружие из США и Китая. Позже Судан стал вторым по величине получателем американской помощи в Африке, в стране были построены несколько авиабаз США.

Общегосударственная декларация норм шариата оттолкнула христианский и анимистический юг от центрального правительства. Вдобавок к этому Нимейри упразднил Южный Суданский автономный район. Итогом такого крутого поворота в политике стало вступление страны во Вторую гражданскую войну, которая завершилась лишь в 2005 году. Она длилась почти 22 года и является одной из самых продолжительных гражданских войн в истории. Примерно 2 миллиона человек погибли в результате гражданской войны, голода и болезней, вызванных конфликтом. 4 миллиона человек на юге Судана были перемещены. Ее итогом стало получение Южным Суданом независимости через 6 лет после окончания войны.

В начале 2011 года состоялся референдум по вопросу создания независимого государства на юге Судана. 9 июля Южный Судан провозгласил независимость, став самым молодым международно-признанным государством в мире. Казахстан, как и большинство государств мира, признал Южный Судан в качестве суверенного и независимого государства.

Причины конфликта

Историки и политологи считают причиной конфликта стремление арабо-мусульманского центрального правительства навязать законы шариата немусульманским южанам.

Помимо религиозных различий, также необходимо отметить языковые и культурные различия между суданскими северянами и южанами. Так, после деколонизации большая часть власти была передана северным элитам, говорившим на арабском языке, в то время как южные элиты использовали в основном английский язык. Также южные суданцы более тяготели к западному миру и культурным ценностям, в то время как северяне, близкие к Египту и исламскому населению североафриканских государств, придерживались мусульманского образа жизни.

Границы Судана в колониальный период были проведены искусственно и не учитывали этноконфессиональных различий, что привело к двум гражданским войнам.

Другой немаловажной причиной являются нефтяные месторождения, обнаруженные на территориях между Севером и Югом.

Район Абьей – спорная территория

Абьей – это спорная территория площадью более 10 тысяч квадратных километров на границе между Суданом и Южным Суданом.

Чтобы положить конец Второй гражданской войне, Северный и Южный Судан подписали Всеобъемлющее мирное соглашение в 2005 году. Району Абьей был предоставлен «особый административный статус» до тех пор, пока не будет проведен референдум об окончательном статусе. Референдум должен был определить, станет ли Абьей частью Судана или Южного Судана. Референдум в районе Абьей должен был состояться одновременно с референдумом в Южном Судане в январе 2011 года. Но этого не произошло.

Карта: Britannica

Район богат нефтью, на которую претендуют правительства обеих стран. Когда Южный Судан отделился, вместе с ним отошла и большая часть нефтяных месторождений Судана. Одно из них, известное как нефтяное месторождение Дифра, остается спорным внутри района Абьей. Правительства Хартума и Джубы не смогли договориться о разделе границы, в результате чего статус Абьея остался нерешенным.

Фото: миротворцы UNISFA сопровождают раненного скотовода из племени миссерия из северного Абьея для лечения в больницу // Guardian

Абьей также является спорным по этническому признаку. На него претендует южное подплемя – Нгок-динка. В 2013 году они провели односторонний референдум, проголосовав за присоединение в состав Южного Судана, но решение так и не было признано.

Миссерия – северные арабские кочевники – также претендуют на Абьей. Они сезонно кочуют на юг из Судана в поисках воды и пастбищ для своего скота. В результате между Нгок-динка и Миссерией происходят взаимные нападения и убийства, поскольку они конкурируют за ресурсы, и каждая группа обвиняет миротворцев ООН из UNISFA в поддержке другой стороны.

Фото: Племя Миссерия на протяжении полугода пересекают Абъей в поисках воды для своих стад крупного рогатого скота // AlJazeera

В настоящее время в Абьее нет правительства, нет системы правосудия и нет полиции. Местные жители называют район Абьей «коробкой».

Мандат ООН в Судане

27 июня 2011 года Совет Безопасности ООН санкционировал размещение миротворческих сил в районе Абьей. Миротворческая миссия ООН – Временные силы ООН по обеспечению безопасности Абьея (UNISFA, ЮНИСФА) – находятся здесь с 2011 года. Силы ООН стремились поддерживать порядок до проведения референдума, но политические затруднения загнали прогресс в тупик.

Основная цель ЮНИСФА — контролировать границу между севером и югом и способствовать доставке гуманитарной помощи. ЮНИСФА также уполномочены применять силу для защиты гражданского населения и гуманитарных работников в Абьее.

Фото: Войска UNISFA проводят ежедневное автомобильное патрулирование в деревнях в южной части Абьей // UNISFA

Штаб-квартира UNISFA расположена в городе Абьей, главном городе Абьея. В оперативном отношении существует три сектора; Северный сектор, Центральный сектор и Южный сектор со штабами сектора в Диффре, районе города Абьей и Энтони.

Миссия ООН продлевается каждые шесть месяцев.

Фото: В начале 2024 года UNISFA усилили дневное и ночное патрулирование в южной части Абьея для защиты гражданского населения в этом районе // UNISFA

В настоящее время напряженность в районе Абьей остается высокой. В конце 2023 года UNISFA осудила убийство заместителя главного администратора Абьея и призвала все стороны проявлять сдержанность и сотрудничать в привлечении виновных к ответственности.

Миссия ООН в Южном Судане

С появлением на карте Южного Судана Совет Безопасности ООН определил, что ситуация, в которой находится Южный Судан, по-прежнему представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, и в июле 2011 года учредил Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС, UNMISS).

Южный Судан погрузился в кровавую гражданскую войну вскоре после обретения независимости из-за политических разногласий между президентом Сальвой Кииром и его тогдашним заместителем Риеком Мачаром. Гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году и закончилась мирным соглашением в 2018 году, в результате которой погибло почти 400 тысяч человек и более 4 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Фото: Миротворцы МООНЮС сопровождают колонну с грузом // UNMISS

После кризиса, разразившегося в Южном Судане в декабре 2013 года, Совет Безопасности в своей резолюции усилил МООНЮС и переориентировал ее мандат на защиту гражданского населения, мониторинг прав человека и поддержку доставки гуманитарной помощи и выполнения Соглашения о прекращении военных действий.

Сегодня более 19 тысяч миротворцев служат в составе МООНЮС, чтобы защищать гражданское население и строить прочный мир в пострадавшей от конфликта стране.

Фото: Пакистанские миротворцы в состав МООНЮС оказывают содействие в прокладке инфраструктуры в городе Бентиу в Южном Судане // UNMISS

Гражданский, полицейский и военный персонал из 73 стран выполняют разные обязанности в соответствии с мандатом, предоставленным Советом Безопасности ООН.

Киир, Мачар и другие политические лидеры подписали в 2018 году мирное соглашение, положившее конец войне. Ожидается, что по окончании переходного периода в стране пройдут всеобщие выборы в декабре 2024 года. МООНЮС призвала обеспечить равные условия для всех политических партий.

Еще одна из локаций, куда направятся казахстанские миротворцы - Голанские высоты. Что такое Голанские высоты, кому они принадлежат и каков их сегодняшний статус можно прочитать здесь.