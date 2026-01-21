РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:33, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Сатыбалды Даулеталин: Реформы направлены на укрепление доверия общества к власти

    Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин отметил, что выступление Касым-Жомарта Токаева на заседании Курултая обозначило четкий подход: реформы должны приносить реальные изменения в жизни людей, передает Kazinform.

    Сатыбалды Даулеталин Председатель Федерации профсоюзов РК
    Фото: Федерация профсоюзов РК

    Конституционная реформа, создание Халық Кеңесі, формирование нового однопалатного Парламента, а также инициатива по учреждению института вице-президента — все эти шаги направлены на дальнейшее укрепление демократических институтов и повышение доверия общества к власти, считает Сатыбалды Даулеталин.

    — Для гражданского общества это важный сигнал: страна переходит на новый этап государственного строительства. Профсоюзы рассматривают этот процесс как возможность усилить гарантии прав граждан, включая права работников, расширить инструменты общественного контроля, — отметил Сатыбалды Даулеталин.

    В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики.

    Сатыбалды Даулеталин указал на важность соблюдения нескольких принципов в сфере укрепления энергетической самодостаточности и развитие угольной генерации:

    • Безопасность и охрана труда: профилактика травматизма и профзаболеваний
    • Модернизация и технологии: современные экологические решения, инвестиции 
    • Социальная ответственность: достойная зарплата, социальные программы, подготовка кадров, профессиональное обучение, медицинская и социальная поддержка трудовых коллективов.

    — Очень важно, что Глава государства отметил роль молодежи в формировании новой общественной этики и развитии креативной индустрии. Мы видим: новое поколение действительно дает стране энергию, идеи, международное признание. Но эта энергия должна быть подкреплена честными социальными гарантиями. Креативная индустрия не должна становиться зоной незащищенного труда, случайных заработков и серых договоров. Молодому человеку нужна опора: понятные правила занятости, справедливая оплата, доступное образование, возможность расти профессионально. Тогда талант остается в стране и работает на ее развитие. Создание условий для самореализации молодого поколения — это инвестиции в будущее страны и формирование новой трудовой этики, — сказал Сатыбалды Даулеталин.

    В завершение он подчеркнул, что профсоюзы готовы быть надежным партнером государства в реализации этих реформ. 

    С полным текстом выступления Президента на заседании Национального курултая можете ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Национальный курултай
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают