телерадиокомплекс президента РК
    11:42, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Сару Назарбаеву выписали из больницы

    Сару Назарбаеву выписали из Национального госпиталя Медицинского центра Управления делами Президента РК, передает агентство Kazinform.

    Сара Назарбаева
    Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

    Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, пациентка завершила курс лечения и в январе 2026 года была выписана под амбулаторное наблюдение врачей.

    При этом уточняется, что иная информация, включая сведения о состоянии здоровья, диагнозе, методах и результатах лечения, в соответствии со статьей 273 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению.

    Напомним, Сара Назарбаева с апреля 2025 года проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы. 

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Медицина Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
