Сару Назарбаеву выписали из больницы

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, пациентка завершила курс лечения и в январе 2026 года была выписана под амбулаторное наблюдение врачей.

При этом уточняется, что иная информация, включая сведения о состоянии здоровья, диагнозе, методах и результатах лечения, в соответствии со статьей 273 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению.

Напомним, Сара Назарбаева с апреля 2025 года проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы.