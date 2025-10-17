РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сара Назарбаева продолжает лечение в Совминке в Алматы

    Сара Назарбаева с апреля этого года проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сара Назарбаева
    Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

    – В последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой. В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан в городе Алматы, – написал он.

    Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с утвержденными стандартами.

    – Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов, – добавил Айдос Укибай.

    Ранее директор Национального госпиталя Асхат Бралов сообщил, что Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы, более известном как Совминка.

    Теги:
    Здравоохранение Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают