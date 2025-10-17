Сара Назарбаева продолжает лечение в Совминке в Алматы

– В последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой. В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан в городе Алматы, – написал он.

– Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов, – добавил Айдос Укибай.

Ранее директор Национального госпиталя Асхат Бралов сообщил, что Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы, более известном как Совминка.