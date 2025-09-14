Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое «золото» ЧМ по боксу

Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания).

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов.

Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой (Монголия).

Санжар со счетом 5:0 выиграл стартовый раунд. Точно также завершился и второй. В итоге сопернику для победы необходим был только нокаут.

Однако Ташкенбай грамотно провел третью трёхминутку и во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.

В активе сборной Казахстана теперь одно «золото». Ранее в финале уступила Назым Кызайбай (до 48 кг).