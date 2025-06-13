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    11:40, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Санврачи призвали акмолинцев приходить вовремя на тои, чтобы избежать пищевого отравления

    Санврачи Акмолинской области дали несколько советов, которые помогут избежать в летнее время пищевых отравлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кафе, стол
    Фото: freepik.com

    Как озвучила на минувшем брифинге и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Сауле Садвакасова, с наступлением летнего периода одной из актуальных тем стала профилактика пищевых отравлений. Согласно официальным данным, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 18 случаев массовых пищевых отравлений, в которых пострадал 731 человек, из них 582 — дети в возрасте до 14 лет. В Акмолинской области в 2024 году было зафиксировано три случая массового пищевого отравления с 34 пострадавшими — в Бурабайском районе и городе Косшы.

    — В основном, это были дети до 14 лет, для которых был организован летний отдых, либо спортивные мероприятия, при этом не имелось разрешительных документов для проведения такого вида деятельности, — отметила спикер.

    В этом году зарегистрирован один случай массового отравления, имевший место с 27 на 28 мая 2025 года в Бурабайском районе. Предварительный диагноз — «Бактериальная кишечная инфекция».

    — Пострадали18 детей, четверо из которых были госпитализированы в детское инфекционное отделение города Кокшетау. По итогам лечения установлен диагноз «Вирусный энтерит». Для локализации очага инфекции незамедлительно начаты противоэпидемические мероприятия, включая внеплановые проверки и лабораторные исследования, — сказала Сауле Садвакасова.

    По факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Проверочные мероприятия продолжаются.

    — Сейчас как раз сезон, когда начинаются пикники, каникулы, выезды. Если вы выезжаете за город, нужно подготовиться заранее. Если берете с собой овощи и фрукты, то обязательно надо их тщательно вымыть. Желательно брать с собой холодильное оборудование, термоконтейнеры либо продукцию, которая может длительно храниться при высокой температуре, — продолжила санврач.

    На пикники не стоит брать с собой кремовые и мясные изделия, необходимо обеспечить достаточный запас чистой воды.

    — Также хотелось бы обратиться ко всем предприятиям общественного питания, которые проводят банкеты и тои. У нас, к сожалению, очень поздно приходят на мероприятия: если зовут к часу, то приходят к 5-6. Все это время у нас на столах все накрыто. Это тоже рисковый момент, чтобы эти продукты не стали источником инфекции. Как можно максимально позже накрывайте на стол в таких случаях, также гостям тоев советую своевременно приходить на мероприятие. У нас еще есть и традиция собирать с собой гостинцы, они всегда хранятся в целлофановом пакете. Пока домой довезут, последствия могут быть печальными. Несоблюдение всех этих моментов может послужить возникновению массовых инфекций, — резюмировала Сауле Садвакасова.

    Ранее сообщалось, что жительница города Кокшетау пожаловалась в соцсетях на тараканов в столовой одного из торговых домов областного центра. Санврачи начали проверку. 

    Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

    Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.

    Теги:
    Здравоохранение Отравление Регионы Казахстана Регионы Общество Безопасность Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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