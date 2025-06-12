Санврачи начали проверку: тараканов в столовой обнаружили в Кокшетау

На видео, сделанном жительницей Кокшетау, видно, как насекомые бегают по столам и стойке с едой.

Как сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля, в связи с информацией о наличии насекомых (тараканов) в столовой торгового дома в отношении данного объекта будет проведена внеплановая проверка.

— В случае выявления нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Также будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стало причиной массового отравления в астанинском кафе.