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    15:13, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Санврачи начали проверку: тараканов в столовой обнаружили в Кокшетау

    Жительница города Кокшетау пожаловалась в соцсетях на тараканов в столовой одного из торговых домов областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Санврачи начали проверку: тараканов в столовой сняла жительница Кокшетау
    Фото: кадр из видео

    На видео, сделанном жительницей Кокшетау, видно, как насекомые бегают по столам и стойке с едой.

    Как сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля, в связи с информацией о наличии насекомых (тараканов) в столовой торгового дома в отношении данного объекта будет проведена внеплановая проверка.

    — В случае выявления нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Также будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что стало причиной массового отравления в астанинском кафе.

    Теги:
    Насекомые Регионы Казахстана Торговля Санэпидконтроль Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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