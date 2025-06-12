Санврачи начали проверку: тараканов в столовой обнаружили в Кокшетау
Жительница города Кокшетау пожаловалась в соцсетях на тараканов в столовой одного из торговых домов областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.
На видео, сделанном жительницей Кокшетау, видно, как насекомые бегают по столам и стойке с едой.
Как сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля, в связи с информацией о наличии насекомых (тараканов) в столовой торгового дома в отношении данного объекта будет проведена внеплановая проверка.
— В случае выявления нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Также будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — отметили в ведомстве.
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