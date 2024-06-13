Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев прокомментировал введение американских санкций в отношении Московской биржи (MOEX), передает корреспондент агентства Kazinform.

Финансист отметил, что с введением блокирующих санкций США в отношении MOEX, торговля валютными парами рубля к доллару или евро перестает быть рыночной, а курсы будут определяться на внебиржевых торгах.

— Блокирующие санкции звучит страшно и неприятно. И это действительно так. Блокирующие санкции блокируют любое обращение с долларом, сделают его невозможным. Более того с заблокированными компаниями не работают другие мировые компании, которые хотят соблюдать санкционный режим, то есть мы, — рассказывает он.

По его словам, MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE (Казахстанская фондовая биржа).

— Что касается KASE, то для нее сейчас риски вторичных санкций, несмотря на то, что есть, не повысились. Потому что Мосбиржа занимает миноритарную долю в структуре акционеров — это 13,1%. Если бы у россиян было 50%, то санкция автоматически повлияла бы на KASE тоже, как это было в свое время с дочерними банками Сбербанка, Альфа и ВТБ. Поэтому санкции не стали угрожать сильнее, другое дело KASE стало гораздо сложнее проводить комплаенс процедуры с иностранными клиентами, потому что в структуре появился санкционной акционер. Это плохо. Скорее всего будет принято решение о продаже этой доли или выкупе. То есть россияне должны продать эти акции, мы должны, то есть кто-то, выкупить эту долю для того, чтобы снять будущие санкционные риски и улучшить работу биржи, — считает эксперт.

Андрей Чеботарев добавил, что санкция на курс тенге не повлияет, а на курс рубля может отразиться в моменте из-за ажиотажа и паники.

— Да, у них закрыли биржу, просто будет дикий валютный рынок, там уже давно внебиржевые межбанковские сделки идут, по нему будет и определяться курс теперь. Это менее прозрачное, более хаотичное, это шаг назад, но у них нет другого выхода, поскольку у них санкции. Но будем наблюдать. Ничего страшного пока не случилось, более того эти риски, которые просчитывались и говорились давно. Теперь надо с холодной головой быстро договориться с россиянами, выкупить их долю. Желательно с дисконтом, как это было сделано с Альфа банком. Дальше все зависит от переговоров. Я думаю, что в ближайшее время уже начнутся переговоры по передаче доли. Несмотря на то, что санкции не угрожают, все понимают, что имея санкционного крупного акционера, сложно работать, — добавил он.

Накануне Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В санкционный список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Ранее KASE сделала заявление касательно этой информации.