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    09:40, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Введение США санкций в отношении Московской биржи: KASE сделала заявление

    KASE
    Фото: kapital.kz

    В пресс-службе Казахстанской фондовой биржи (KASE) прокомментировали информацию о введенных OFAC (Office of Foreign Assets Control, управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами) санкций в отношении ПАО «Московская биржа» (далее — MOEX), передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 1 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

    В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами.

    — KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность Биржи и Клирингового центра KASE. В связи с этим, Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Финансы KASE США Биржи
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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