Введение США санкций в отношении Московской биржи: KASE сделала заявление

В пресс-службе Казахстанской фондовой биржи (KASE) прокомментировали информацию о введенных OFAC (Office of Foreign Assets Control, управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами) санкций в отношении ПАО «Московская биржа» (далее — MOEX), передает агентство Kazinform.

По состоянию на 1 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами.