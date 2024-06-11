Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров: США направили поисковую команду

Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с экранов радаров после вылета 10 июня. Сотрудники Сил обороны Малави провели ночь, прочесывая лес Чикангава, пытаясь найти самолет. Однако по состоянию на утро, он еще не найден. Несмотря на продолжающиеся спасательные работы, шансы на нахождение выживших становятся все меньше, передает агентство Kazinform со ссылкой на Malawi24.

Что известно на данный момент

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны. Оттуда Чилима должен был отправиться в Нката-Бей на похороны бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары. Также Чилима только вернулся из Южной Кореи, где участвовал в саммите Корея-Африка по поручению президента Чакверы.

Согласно отчетам Чилима сел на самолет, потому что хотел вернуться в столицу Малави Лилонгве, чтобы проводить президента Чакверу, который должен был отправиться на Багамские острова и в Швейцарию. Однако около 10:50 наземная команда связалась с самолетом, сообщив, что из-за плохой погоды в Мзузу посадка невозможна. Экипажу было предложено вернуться на базу.

Это был последний контакт самолета с наземной командой.

Прошлой ночью президент Чаквера сообщил, что после того, как ему сообщили о пропаже самолета с радаров, он приказал Силам обороны провести расследование и предоставить отчет. После получения официального доклада он поручил им и другим авиационным властям начать поисково-спасательную операцию. Он также призвал соседние страны оказать помощь.

Однако на данный момент нет сообщений о нахождении самолета. Все зацепки, обнаруженные ночью, оказались безрезультатными.

Сообщается, что на борту самолета находилось 10 человек, включая вице-президента и бывшую первую леди Патрицию Шанил Мулузи. Ранее сообщалось, что жена Чилимы, Мэри, находится среди пассажиров, но на самом деле она пропустила поездку.

На данный момент сформированы различные команды для помощи в поисково-спасательной операции, например, команда с дронами из Университета науки и технологий Малави. Также сообщается, что правительство США направило поисковую команду с одной из своих африканских баз. Хотя источники сообщают, что шансы на спасение малы.

Зона поиска

Лес Чикангава занимает более 50 000 гектаров, заполненных деревьями, растительностью и дикими животными. Такой размер соответствует примерно 100 000 футбольных полей, что затрудняет поиски. Именно здесь, как опасаются, произошла катастрофа.

Он был создан в 1964 году, и в нем были посажены экзотические сосны. Это один из крупнейших искусственных лесов в Африке. Его огромные размеры, а также влажная погода, которую сейчас испытывает страна, усложнили спасательные работы.

Ранее в тот день местные СМИ сообщали, что люди видели, как самолет падал в районе леса, но это не подтвердилось.

Ожидаемые результаты второго дня

Ожидается, что самолет будет найден. Однако есть опасение, что люди на борту не выжили. Больница округа Мзимба, которая находится рядом с зоной поиска, уже приведена в состояние повышенной готовности.

Тем временем, жители Малави продолжают надеяться и молиться за лучшие результаты поисково-спасательных усилий.

Напомним, в мае вертолет с Президентом Ирана упал в районе Восточного Азербайджана. О мировых лидерах, трагически погибших в авиакатастрофах, можно прочитать здесь.