Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с экранов радаров после вылета из Лилонгве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, которая ссылается на заявление канцелярии президента, на борту находятся еще девять человек.

Согласно сведениям Радиовещательной корпорации Малави, самолет вылетел из столичного аэропорта в 09:17 (12:17 по времени Астаны) и должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны в 10:02 (13:02 по времени Астаны), однако пропал с экранов радаров. Диспетчерам не удалось установить связь с судном. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Между тем, президент Малави Лазарус Чаквера распорядился начать поисково-спасательную операцию в связи с исчезновением самолета вице-президента Саулоса Чилимы с радаров.