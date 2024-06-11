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    00:28, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

    Саулос Чилима
    Фото: ВВС

    Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с экранов радаров после вылета из Лилонгве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    По данным вещательной корпорации Би-би-си, которая ссылается на заявление канцелярии президента, на борту находятся еще девять человек.

    Согласно сведениям Радиовещательной корпорации Малави, самолет вылетел из столичного аэропорта в 09:17 (12:17 по времени Астаны) и должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны в 10:02 (13:02 по времени Астаны), однако пропал с экранов радаров. Диспетчерам не удалось установить связь с судном. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия.

    Между тем, президент Малави Лазарус Чаквера распорядился начать поисково-спасательную операцию в связи с исчезновением самолета вице-президента Саулоса Чилимы с радаров.

    - Президент Чаквера <...> отменил свой запланированный отъезд на Багамы и приказал всем региональным и национальным агентствам провести немедленную поисково-спасательную операцию для определения местонахождения самолета, - говорится в заявлении секретаря президента и кабинета министров Коллена Зимбы, которое приводит портал Malawi24.

    Теги:
    Африка Происшествия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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