Последний полет: мировые лидеры, трагически погибшие в авиакатастрофах

19 мая 2024 года в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от Ирана погиб президент страны Ибрахим Раиси. Агентство Kazinform рассказывает о мировых лидерах, трагически погибших в авиакатастрофах.

Бартелеми Боганда - первый премьер-министр Автономной Центральноафриканской Республики

Фото: rfi.fr

С конца 19 века до 1958 года ЦАР была одной из колоний Франции. Бартелеми Боганда стал первым премьер-министром Автономной Центральноафриканской Республики в составе Французского Сообщества.

Первоначально будучи римско-католическим священником, Боганда вошел в политику с твердой приверженностью социальной справедливости и улучшению жизни своего народа. В 1949 году он основал «Движение за социальную эволюцию Черной Африки», которое сыграло решающую роль в защите прав и независимости народов Французской Экваториальной Африки.

К сожалению, 29 марта 1959 года он погиб в авиакатастрофе, незадолго до того, как Центральноафриканская Республика официально стала независимой от Франции.

Даг Хаммаршельд - Генеральный секретарь ООН

Фото: un.org

Бывший шведский дипломат Даг Хаммаршельд стал Генеральным секретарем ООН в 1953 году.

В 1960 году правительство Республики Конго, недавно получившей независимость от Бельгии, обратилось в ООН с просьбой помочь в борьбе с растущим насилием в стране.

Хаммаршельд направил в Конго миротворцев ООН – решение, которое в сентябре 1960 года осудило руководство Советского Союза, потребовавшее отставки генсека.

В сентябре 1961 года Хаммаршельд вылетел в конголезскую провинцию Катанга. Его самолет разбился недалеко от города Ндола, на территории тогдашней Северной Родезии (ныне Замбия).

Рене Баррьентос - президент Боливии

Фото: ibolivia.org

Генерал Баррьентос пришел к власти в результате государственного переворота в 1964 году.

Во время правления Баррьентоса вооруженные силы страны подавляли любые оппозиционные движения, включая восстание под руководством Че Гевары. Боливийская армия захватила и казнила Че Гевару в октябре 1967 года.

Президент Баррьентос скончался в апреле 1969 года после того, как вертолет, на котором он летел, разбился в провинции Кочабамба. Несмотря на то, что официальная комиссия по расследованию установила, что самолет врезался в линию электропередачи, в Боливии ходят слухи о том, что вертолет был сбит.

Франсишку Карнейру - премьер-министр Португалии

Фото: heyporto.com

Премьер-министр Португалии, политик, пришедший к власти после «революции гвоздик» 1974 года, энергично проводил экономические и политические реформы с 1976 года.

5 октября 1980 года на выборах победил Демократический альянс, в который входила партия Карнейру.

Франсишку Карнейру погиб 4 декабря 1980 года в результате крушения легкого двухмоторного самолета Cessna 421 Golden Eagle. Хотя следствие показало, что самолет находился в плохом техническом состоянии, вокруг смерти политика ходили многочисленные слухи и теории заговора.

Омар Торрихос - президент Панамы

Фото: bayanodigital.com

Находясь у власти, он проводил популистскую политику и добился соглашения с США о постепенной передаче суверенитета над зоной Панамского канала в руки самой Панамы.

Торрихос пользовался поддержкой США, так как был ярым противником коммунизма. В июле 1981 года его самолет разбился в плохих погодных условиях.

Самора Машел - президент Мозамбика

Фото: aijc.africa

Он возглавил освободительное движение и стал первым президентом независимого Мозамбика в 1975 году.

В 1986 году президентский самолет врезался в гору над территорией ЮАР, недалеко от границы с Мозамбиком и Свазилендом. Комиссия по расследованию установила, что причиной крушения стала ошибка пилота.

Мухаммад Зия-уль-Хак - президент Пакистана

Фото: Reagan White House Photographs

Пришел к власти в результате военного переворота и был признан за поддержку антисоветского мятежа моджахедов во время советского вторжения в Афганистан.

17 августа 1988 года он погиб в авиакатастрофе. Следственная комиссия предположила, что наиболее вероятной причиной крушения стала диверсия.

Жювеналь Хабьяримана - президент Руанды

Фото: maniragena.blogspot.com

Он занимал пост президента в течение 20 лет и проводил политику, направленную против этнических меньшинств тутси.

6 апреля 1994 года он погиб в результате попадания ракеты в его самолет, который также перевозил президента Бурунди Сиприена Нтарьямиру. Убийство обоих президентов ускорило геноцид этнических тутси в Руанде, за которым последовало свержение правительства этнического хуту.

Борис Трайковский - президент Македонии

Фото: macedoniatimes.news

Президент Македонии скончался в феврале 2004 года, когда его самолет Beechcraft Super King Air 200 врезался в гору в Боснии и Герцеговине, при этом точные причины крушения до сих пор неясны.

Трайковский пришел в политику после обретения Македонией независимости. Его пребывание в должности привело к эскалации напряженности между этническими македонцами и этническими албанцами. Он был популярным политиком, получившим около 90% голосов на выборах 1999 года.

Лех Качиньский - президент Польши

Фото: Official website of the President of Poland

Президент Польши скончался 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы под Смоленском по пути в Катынь для участия в панихиде по польским офицерам, расстрелянным советским руководством в начале Второй мировой войны.

Президентский Ту-154 при посадке находился ниже глиссады, задел крылом деревья, рассыпался в воздухе и рухнул на землю. Вместе с президентом в самолете находились видные польские политики, высшие военные чины, а также известные общественные и религиозные деятели.

Ибрахим Раиси - президент Ирана

Фото: irna.ir

19 мая 2024 года президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета в горной провинции Восточный Азербайджан.

В результате крушения также погибли имам мечети Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, экипаж вертолета и охранник.

Предполагается, что один из трех вертолетов кортежа президента Ирана мог столкнуться с горной вершиной из-за плохих погодных условий, хотя официальная причина крушения не подтверждена.

До аварии делегация вела переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе между двумя странами.