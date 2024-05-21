Последний полет: мировые лидеры, трагически погибшие в авиакатастрофах
19 мая 2024 года в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от Ирана погиб президент страны Ибрахим Раиси. Агентство Kazinform рассказывает о мировых лидерах, трагически погибших в авиакатастрофах.
Бартелеми Боганда - первый премьер-министр Автономной Центральноафриканской Республики
С конца 19 века до 1958 года ЦАР была одной из колоний Франции. Бартелеми Боганда стал первым премьер-министром Автономной Центральноафриканской Республики в составе Французского Сообщества.
Первоначально будучи римско-католическим священником, Боганда вошел в политику с твердой приверженностью социальной справедливости и улучшению жизни своего народа. В 1949 году он основал «Движение за социальную эволюцию Черной Африки», которое сыграло решающую роль в защите прав и независимости народов Французской Экваториальной Африки.
К сожалению, 29 марта 1959 года он погиб в авиакатастрофе, незадолго до того, как Центральноафриканская Республика официально стала независимой от Франции.
Даг Хаммаршельд - Генеральный секретарь ООН
Бывший шведский дипломат Даг Хаммаршельд стал Генеральным секретарем ООН в 1953 году.
В 1960 году правительство Республики Конго, недавно получившей независимость от Бельгии, обратилось в ООН с просьбой помочь в борьбе с растущим насилием в стране.
Хаммаршельд направил в Конго миротворцев ООН – решение, которое в сентябре 1960 года осудило руководство Советского Союза, потребовавшее отставки генсека.
В сентябре 1961 года Хаммаршельд вылетел в конголезскую провинцию Катанга. Его самолет разбился недалеко от города Ндола, на территории тогдашней Северной Родезии (ныне Замбия).
Рене Баррьентос - президент Боливии
Генерал Баррьентос пришел к власти в результате государственного переворота в 1964 году.
Во время правления Баррьентоса вооруженные силы страны подавляли любые оппозиционные движения, включая восстание под руководством Че Гевары. Боливийская армия захватила и казнила Че Гевару в октябре 1967 года.
Президент Баррьентос скончался в апреле 1969 года после того, как вертолет, на котором он летел, разбился в провинции Кочабамба. Несмотря на то, что официальная комиссия по расследованию установила, что самолет врезался в линию электропередачи, в Боливии ходят слухи о том, что вертолет был сбит.
Франсишку Карнейру - премьер-министр Португалии
Премьер-министр Португалии, политик, пришедший к власти после «революции гвоздик» 1974 года, энергично проводил экономические и политические реформы с 1976 года.
5 октября 1980 года на выборах победил Демократический альянс, в который входила партия Карнейру.
Франсишку Карнейру погиб 4 декабря 1980 года в результате крушения легкого двухмоторного самолета Cessna 421 Golden Eagle. Хотя следствие показало, что самолет находился в плохом техническом состоянии, вокруг смерти политика ходили многочисленные слухи и теории заговора.
Омар Торрихос - президент Панамы
Находясь у власти, он проводил популистскую политику и добился соглашения с США о постепенной передаче суверенитета над зоной Панамского канала в руки самой Панамы.
Торрихос пользовался поддержкой США, так как был ярым противником коммунизма. В июле 1981 года его самолет разбился в плохих погодных условиях.
Самора Машел - президент Мозамбика
Он возглавил освободительное движение и стал первым президентом независимого Мозамбика в 1975 году.
В 1986 году президентский самолет врезался в гору над территорией ЮАР, недалеко от границы с Мозамбиком и Свазилендом. Комиссия по расследованию установила, что причиной крушения стала ошибка пилота.
Мухаммад Зия-уль-Хак - президент Пакистана
Пришел к власти в результате военного переворота и был признан за поддержку антисоветского мятежа моджахедов во время советского вторжения в Афганистан.
17 августа 1988 года он погиб в авиакатастрофе. Следственная комиссия предположила, что наиболее вероятной причиной крушения стала диверсия.
Жювеналь Хабьяримана - президент Руанды
Он занимал пост президента в течение 20 лет и проводил политику, направленную против этнических меньшинств тутси.
6 апреля 1994 года он погиб в результате попадания ракеты в его самолет, который также перевозил президента Бурунди Сиприена Нтарьямиру. Убийство обоих президентов ускорило геноцид этнических тутси в Руанде, за которым последовало свержение правительства этнического хуту.
Борис Трайковский - президент Македонии
Президент Македонии скончался в феврале 2004 года, когда его самолет Beechcraft Super King Air 200 врезался в гору в Боснии и Герцеговине, при этом точные причины крушения до сих пор неясны.
Трайковский пришел в политику после обретения Македонией независимости. Его пребывание в должности привело к эскалации напряженности между этническими македонцами и этническими албанцами. Он был популярным политиком, получившим около 90% голосов на выборах 1999 года.
Лех Качиньский - президент Польши
Президент Польши скончался 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы под Смоленском по пути в Катынь для участия в панихиде по польским офицерам, расстрелянным советским руководством в начале Второй мировой войны.
Президентский Ту-154 при посадке находился ниже глиссады, задел крылом деревья, рассыпался в воздухе и рухнул на землю. Вместе с президентом в самолете находились видные польские политики, высшие военные чины, а также известные общественные и религиозные деятели.
Ибрахим Раиси - президент Ирана
19 мая 2024 года президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета в горной провинции Восточный Азербайджан.
В результате крушения также погибли имам мечети Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, экипаж вертолета и охранник.
Предполагается, что один из трех вертолетов кортежа президента Ирана мог столкнуться с горной вершиной из-за плохих погодных условий, хотя официальная причина крушения не подтверждена.
До аварии делегация вела переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе между двумя странами.