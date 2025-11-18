РУ
    15:52, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самолет немецкого министра сломался — полет в США был прерван

    Министр сельского хозяйства Германии Алоис Райнер вылетел в США 17 ноября на борту самолета Global 5000 специального авиаотряда бундесвера, однако спустя всего два часа он был вынужден вернуться в аэропорт из-за «технических причин», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Фото: DW

    Теперь Райнер и его команда вынуждены отправиться в США регулярным рейсом, при этом запланированный ранее визит в штат Небраска отменен. Райнер сразу направится в Вашингтон, где у него запланированы переговоры в министерстве сельского хозяйства США и встречи с членами Конгресса.

    По словам представителя германского министерства, причиной отмена полета стала неисправность топливного индикатора.

    Это не первый случай проблем с правительственным воздушным флотом: ранее министр иностранных дел Йоханн Вадефуль был вынужден менять планы из-за неисправности самолета перед визитом на саммит «ЕС-Латинская Америка» в Колумбии.

    Предшественница Вадефуля Анналена Бербок в августе 2023 года также прервала поездку в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи, тогда у Airbus A340 после заправки в Абу-Даби дважды отказала система уборки закрылок. В итоге ей пришлось вернуться в Германию регулярным рейсом, а визит она осуществила позже.

    Ранее самолет с министром ДР Конго выкатился за пределы ВПП и загорелся

    Также сообщалось, что вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном штате Керала провалился в недавно уложенный асфальт.

