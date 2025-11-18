Самолет немецкого министра сломался — полет в США был прерван

Теперь Райнер и его команда вынуждены отправиться в США регулярным рейсом, при этом запланированный ранее визит в штат Небраска отменен. Райнер сразу направится в Вашингтон, где у него запланированы переговоры в министерстве сельского хозяйства США и встречи с членами Конгресса.

По словам представителя германского министерства, причиной отмена полета стала неисправность топливного индикатора.

Это не первый случай проблем с правительственным воздушным флотом: ранее министр иностранных дел Йоханн Вадефуль был вынужден менять планы из-за неисправности самолета перед визитом на саммит «ЕС-Латинская Америка» в Колумбии.

Предшественница Вадефуля Анналена Бербок в августе 2023 года также прервала поездку в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи, тогда у Airbus A340 после заправки в Абу-Даби дважды отказала система уборки закрылок. В итоге ей пришлось вернуться в Германию регулярным рейсом, а визит она осуществила позже.

Ранее самолет с министром ДР Конго выкатился за пределы ВПП и загорелся.

Также сообщалось, что вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном штате Керала провалился в недавно уложенный асфальт.