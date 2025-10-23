Только заасфальтировали: вертолет президента Индии провалился в бетон

Инцидент произошел во время официального четырехдневного визита президента в штат.

Площадку под вертолет заасфальтировали всего за несколько часов до ее прилета.

Сразу после приземления воздушного судна провалилась часть вертолетной площадки.

Сотрудники полиции и пожарной охраны предприняли быстрые действия, вручную выталкивая вертолет, чтобы обеспечить безопасность.

В результате президенту Индии пришлось продолжить поездку на автомобиле.

