    15:28, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Только заасфальтировали: вертолет президента Индии провалился в бетон

    Вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном штате Керала провалился в недавно уложенный асфальт, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Times of India.  

    Только заасфальтировали: вертолет президента Индии провалился в бетон
    Фото: БелТА

    Инцидент произошел во время официального четырехдневного визита президента в штат. 

    Площадку под вертолет заасфальтировали всего за несколько часов до ее прилета. 

    Сразу после приземления воздушного судна провалилась часть вертолетной площадки. 

    Сотрудники полиции и пожарной охраны предприняли быстрые действия, вручную выталкивая вертолет, чтобы обеспечить безопасность. 

    В результате президенту Индии пришлось продолжить поездку на автомобиле. 

    Ранее мы писали о том, что кортеж президента Ирана заглох из-за некачественного бензина. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
