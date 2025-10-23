15:28, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Только заасфальтировали: вертолет президента Индии провалился в бетон
Вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном штате Керала провалился в недавно уложенный асфальт, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Times of India.
Инцидент произошел во время официального четырехдневного визита президента в штат.
Площадку под вертолет заасфальтировали всего за несколько часов до ее прилета.
Сразу после приземления воздушного судна провалилась часть вертолетной площадки.
Сотрудники полиции и пожарной охраны предприняли быстрые действия, вручную выталкивая вертолет, чтобы обеспечить безопасность.
В результате президенту Индии пришлось продолжить поездку на автомобиле.
