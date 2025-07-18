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    11:11, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Кортеж заглох из-за некачественного бензина: президент Ирана пересел в такси

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан был вынужден продолжить часть поездки в город Тебриз на такси после того, как топливо в трех автомобилях кортежа оказалось смешанным с водой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Iran International.

    Иран президенті Масуд Пезешкиан
    Фото: NasrNews

    По словам Мостафы Молави, специального инспектора по делам президента, все три автомобиля, в которых находился глава государства и его охрана, заглохли неподалеку от города Такестан после заправки на придорожной автозаправочной станции.

    — Наше расследование показало, что на этой заправке продавали некачественное топливо, смешанное с водой. Ранее за этой станцией уже числились подобные нарушения, — добавил он.

    По словам Молави, президент решил не обращаться к местным властям и вместо этого воспользовался частным такси, чтобы добраться до Тебриза.

    Национальная иранская компания по распределению нефтепродуктов (NIOPDC) подтвердила, что в отношении указанной заправки уже ранее поступали жалобы на качество топлива. Однако не объяснила, почему станция продолжает работать, несмотря на историю нарушений.

    Подделка топлива остается частой проблемой в Иране, где водители часто жалуются на разбавленный бензин, отмечает Iran International.

    Ранее мы писали, что президент Ирана чуть не погиб во время израильских ударов.

    Теги:
    Транспорт Такси Иран Бензин Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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