Кортеж заглох из-за некачественного бензина: президент Ирана пересел в такси

По словам Мостафы Молави, специального инспектора по делам президента, все три автомобиля, в которых находился глава государства и его охрана, заглохли неподалеку от города Такестан после заправки на придорожной автозаправочной станции.

— Наше расследование показало, что на этой заправке продавали некачественное топливо, смешанное с водой. Ранее за этой станцией уже числились подобные нарушения, — добавил он.

По словам Молави, президент решил не обращаться к местным властям и вместо этого воспользовался частным такси, чтобы добраться до Тебриза.

Национальная иранская компания по распределению нефтепродуктов (NIOPDC) подтвердила, что в отношении указанной заправки уже ранее поступали жалобы на качество топлива. Однако не объяснила, почему станция продолжает работать, несмотря на историю нарушений.

Подделка топлива остается частой проблемой в Иране, где водители часто жалуются на разбавленный бензин, отмечает Iran International.

Ранее мы писали, что президент Ирана чуть не погиб во время израильских ударов.