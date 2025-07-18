Кортеж заглох из-за некачественного бензина: президент Ирана пересел в такси
Президент Ирана Масуд Пезешкиан был вынужден продолжить часть поездки в город Тебриз на такси после того, как топливо в трех автомобилях кортежа оказалось смешанным с водой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Iran International.
По словам Мостафы Молави, специального инспектора по делам президента, все три автомобиля, в которых находился глава государства и его охрана, заглохли неподалеку от города Такестан после заправки на придорожной автозаправочной станции.
— Наше расследование показало, что на этой заправке продавали некачественное топливо, смешанное с водой. Ранее за этой станцией уже числились подобные нарушения, — добавил он.
По словам Молави, президент решил не обращаться к местным властям и вместо этого воспользовался частным такси, чтобы добраться до Тебриза.
Национальная иранская компания по распределению нефтепродуктов (NIOPDC) подтвердила, что в отношении указанной заправки уже ранее поступали жалобы на качество топлива. Однако не объяснила, почему станция продолжает работать, несмотря на историю нарушений.
Подделка топлива остается частой проблемой в Иране, где водители часто жалуются на разбавленный бензин, отмечает Iran International.
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