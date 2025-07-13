Президент Ирана чуть не погиб во время израильских ударов

Как передает агентство Fars, через три дня после начала войны, 16 июня, израильская авиация нанесла удар по зданию, связанному с Высшим советом национальной безопасности Ирана.

В результате бомбардировки отключилось электричество, а участникам экстренного совещания, включая Пезешкиана, пришлось срочно эвакуироваться. Несколько человек, в том числе и сам президент, получили травмы ног.

По словам самого Пезешкиана, инцидент может быть связан с утечкой информации из иранских спецслужб. Агентство Fars уточняет, что внутри Ирана обсуждается версия о возможном «засланном агенте».

В иранских СМИ также появилось видео, на котором, как утверждается, видно последствие обстрела — удары по горному склону на западе Тегерана, где расположен атакованный комплекс. Официальных комментариев из Израиля по поводу этого инцидента пока не поступало.