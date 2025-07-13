Президент Ирана чуть не погиб во время израильских ударов
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по сообщениям иранских СМИ, едва не погиб в результате израильской атаки. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
Как передает агентство Fars, через три дня после начала войны, 16 июня, израильская авиация нанесла удар по зданию, связанному с Высшим советом национальной безопасности Ирана.
В результате бомбардировки отключилось электричество, а участникам экстренного совещания, включая Пезешкиана, пришлось срочно эвакуироваться. Несколько человек, в том числе и сам президент, получили травмы ног.
По словам самого Пезешкиана, инцидент может быть связан с утечкой информации из иранских спецслужб. Агентство Fars уточняет, что внутри Ирана обсуждается версия о возможном «засланном агенте».
В иранских СМИ также появилось видео, на котором, как утверждается, видно последствие обстрела — удары по горному склону на западе Тегерана, где расположен атакованный комплекс. Официальных комментариев из Израиля по поводу этого инцидента пока не поступало.