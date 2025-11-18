Самолет с министром ДР Конго выкатился за пределы ВПП и загорелся
Инцидент произошел в аэропорту Колвези, когда туда прибыл самолет с министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Луисом Ватумом Кабамбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Actualite.
Самолет, прибывший из Киншасы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, вызвав серьезную обеспокоенность очевидцев, которые все сняли на видео.
Министр направлялся в Колвези, чтобы посетить шахту Калондо, где в резултате обрушения погибли более 40 человек.
Ватум Кабамба и все члены его делегации успели вовремя эвакуироваться. По словам его советника по коммуникациям Исаака Ньембо, никто не пострадал, хотя весь багаж остался на борту.
— Самолет, который нас перевозил, не смог приземлиться и загорелся. Мы все успели покинуть борт, прежде чем огонь распространился по всему самолету, — пояснил Исаак Ньембо, ответственный за коммуникации министра горнодобывающей промышленности.
Напомним, в конце октября вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном штате Керала провалился в недавно уложенный асфальт.