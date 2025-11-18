РУ
    10:57, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самолет с министром ДР Конго выкатился за пределы ВПП и загорелся

    Инцидент произошел в аэропорту Колвези, когда туда прибыл самолет с министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Луисом Ватумом Кабамбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Actualite

    Фото: x.com/@fl360aero

    Самолет, прибывший из Киншасы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, вызвав серьезную обеспокоенность очевидцев, которые все сняли на видео.

    Министр направлялся в Колвези, чтобы посетить шахту Калондо, где в резултате обрушения погибли более 40 человек.

    Ватум Кабамба и все члены его делегации успели вовремя эвакуироваться. По словам его советника по коммуникациям Исаака Ньембо, никто не пострадал, хотя весь багаж остался на борту.

    — Самолет, который нас перевозил, не смог приземлиться и загорелся. Мы все успели покинуть борт, прежде чем огонь распространился по всему самолету, — пояснил Исаак Ньембо, ответственный за коммуникации министра горнодобывающей промышленности.

    Напомним, в конце октября вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном штате Керала провалился в недавно уложенный асфальт

    Жулдыз Атагельдиева
