Самолет с министром ДР Конго выкатился за пределы ВПП и загорелся

Самолет, прибывший из Киншасы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, вызвав серьезную обеспокоенность очевидцев, которые все сняли на видео.

Министр направлялся в Колвези, чтобы посетить шахту Калондо, где в резултате обрушения погибли более 40 человек.

Ватум Кабамба и все члены его делегации успели вовремя эвакуироваться. По словам его советника по коммуникациям Исаака Ньембо, никто не пострадал, хотя весь багаж остался на борту.

— Самолет, который нас перевозил, не смог приземлиться и загорелся. Мы все успели покинуть борт, прежде чем огонь распространился по всему самолету, — пояснил Исаак Ньембо, ответственный за коммуникации министра горнодобывающей промышленности.

