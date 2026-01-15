РУ
    10:05, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Самолет FlyArystan выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Атырау

    В аэропорту Атырау произошло авиационное событие, передает агентство Kazinform со ссылкой на FlyArystan.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    14 января 2026 года в аэропорту Атырау воздушное судно авиакомпании FlyArystan после выполнения посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы — Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении на стоянку выкатилось на малой скорости за пределы рулёжной дорожки.

    На борту находилось 166 пассажиров, которые были высажены из воздушного судна. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

    Авиакомпания взаимодействует с аэропортовыми службами и авиационными властями для проведения расследования в установленном порядке.

    Ранее самолет Air Astana вернулся в Алматы из-за сработавшего индикатора.

