10:05, 15 Январь 2026 | GMT +5
Самолет FlyArystan выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Атырау
В аэропорту Атырау произошло авиационное событие, передает агентство Kazinform со ссылкой на FlyArystan.
14 января 2026 года в аэропорту Атырау воздушное судно авиакомпании FlyArystan после выполнения посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы — Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении на стоянку выкатилось на малой скорости за пределы рулёжной дорожки.
На борту находилось 166 пассажиров, которые были высажены из воздушного судна. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.
Авиакомпания взаимодействует с аэропортовыми службами и авиационными властями для проведения расследования в установленном порядке.
