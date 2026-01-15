РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Самолет Air Astana вернулся в Алматы из-за сработавшего индикатора

    Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Кызылорда, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самолеты Air astana Эйр астана Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 13 января на самолете Airbus A320, выполнявшем рейс КС985 по направлению Алматы — Кызылорда, после взлета сработал индикатор, свидетельствующий о возможной технической неисправности. В связи с тем, что в аэропорту города Кызылорды отсутствовали необходимые технические специалисты, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в соответствии с процедурами безопасности авиакомпании, — сооющили в пресс-службе Air Astana.

    После посадки инженерно-техническая служба авиакомпании провела все необходимые проверки в строгом соответствии с инструкциями производителя. По итогам осмотра неисправностей выявлено не было, и воздушное судно было возвращено в эксплуатацию.

    — Из-за погодных условий в Алматы и эксплуатационных ограничений на воздушных судах Airbus NEO, авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на самолет FlyArystan, в связи с чем время задержки увеличилось. Самолет вылетел с пассажирами в 02.34 по местному времени. Общее время задержки составило 12 часов 24 минуты, — уточнили в авиакомпании.

    Во время ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание и напитки, а по запросу 36 пассажиров разместили в гостинице.

    В авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

    Ранее самолет Air Astana экстренно сел в Пекине из-за неисправности туалетов.

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Авиация Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают