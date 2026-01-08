Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Китае

Самолет выполнял 8 января 2026 года рейс KC210 Сеул — Астана.

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Пекина по технической причине — из-за неисправности всех туалетных комнат.

— Воздушное судно вылетело в 09:25 и благополучно приземлилось в 11:50 по местному времени. Авиакомпания ожидает поставку запасной части для устранения неисправности. В связи с этим вылет рейса перенесен на 01:00 по местному времени, — отметили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

Большая часть пассажиров, которым не требовалась китайская виза, размещена в гостинице.

Остальные пассажиры остались в транзитной зоне, где им предоставлены питание, напитки и пледы.

Air Astana просит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее самолет данной авиакомпании уже возвращался в аэропорт из-за подобной неисправности.