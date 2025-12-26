РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самолет Air Astana вернулся на вылет по технической причине

    Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    BAE Systems plans to sellits stake in Air Astana
    Фото: Alexander Pavskiy/Qazinform News Agency

    Причиной возвращения стала неисправность всех туалетных комнат.

    — Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04:00 местного времени. Авиакомпания просит извинение за задержку рейса.

    По данным Air Astana, пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки. Сейчас авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице.

    Напомним, сегодня самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы из-за чрезвычайного происшествия на борту.

    Теги:
    Самолет Аэропорт Алматы Задержка и отмена авиарейсов
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают