Самолет Air Astana вернулся на вылет по технической причине
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок-Алматы, вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Причиной возвращения стала неисправность всех туалетных комнат.
— Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04:00 местного времени. Авиакомпания просит извинение за задержку рейса.
По данным Air Astana, пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки. Сейчас авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице.
