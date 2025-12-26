Самолет Air Astana вернулся на вылет по технической причине

Причиной возвращения стала неисправность всех туалетных комнат.

— Воздушное судно вылетело в 10 ч 04 мин и благополучно приземлилось в 14 ч 14 мин местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04:00 местного времени. Авиакомпания просит извинение за задержку рейса.

По данным Air Astana, пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки. Сейчас авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице.

Напомним, сегодня самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы из-за чрезвычайного происшествия на борту.