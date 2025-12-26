РУ
    11:48, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

    Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы из-за чрезвычайного происшествия на борту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет
    Фото: freepik

    Во время рейса по маршруту Мюнхен — Пекин скончался один из пассажиров.

    Как сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана, инцидент произошел в пятницу утром.

    — 26 декабря 2025 года стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен — Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи, — сообщили в Авиационной администрации.

    По прибытии медицинских работников было установлено, что пассажир скончался еще во время полета.

    — Борт был дозаправлен в Алматы и в 07:56 вылетел в аэропорт назначения, — добавили в ведомстве.

    Информацию также прокомментировали в департаменте полиции на транспорте.

    — По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства, — сообщили в транспортной полиции.

    В настоящее время проводится расследование.

    Напомним, ранее самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс DV 712 из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажирки. К сожалению, несмотря на предпринятые меры, женщина скончалась.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
