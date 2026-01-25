Самолет FlyArystan столкнулся с птицами: рейс в Алматы был задержан

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, инцидент произошел 24 января при выполнении рейса FS7167. После приземления воздушного судна в аэропорту Уральска было принято решение о проведении дополнительной технической проверки. Для этого из Астаны были направлены инженерно-технические специалисты, которые осмотрели самолет и его основные компоненты.

— После завершения всех проверок самолет был допущен к эксплуатации и 25 января в 01:17 вылетел по маршруту Уральск — Алматы, — отметили в компании.

Пассажирам задержанного рейса были предоставлены горячие напитки и питание, а также по запросу — размещение в гостинице для 33 пассажиров.

В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и членов экипажа является безусловным приоритетом, а все действия выполнялись в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности и технической эксплуатации.

Также отмечается, что столкновения с птицами относятся к внешним факторам, которые не зависят от авиаперевозчика.

Ранее самолет FlyArystan выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Атырау.