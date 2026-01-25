РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Самолет FlyArystan столкнулся с птицами: рейс в Алматы был задержан

    Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Уральск, столкнулся с птицами, в связи с чем обратный вылет был задержан, передает агентство Kazinform.

    FlyArystan
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, инцидент произошел 24 января при выполнении рейса FS7167. После приземления воздушного судна в аэропорту Уральска было принято решение о проведении дополнительной технической проверки. Для этого из Астаны были направлены инженерно-технические специалисты, которые осмотрели самолет и его основные компоненты.

    — После завершения всех проверок самолет был допущен к эксплуатации и 25 января в 01:17 вылетел по маршруту Уральск — Алматы, — отметили в компании.

    Пассажирам задержанного рейса были предоставлены горячие напитки и питание, а также по запросу — размещение в гостинице для 33 пассажиров.

    В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и членов экипажа является безусловным приоритетом, а все действия выполнялись в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности и технической эксплуатации.

    Также отмечается, что столкновения с птицами относятся к внешним факторам, которые не зависят от авиаперевозчика.

    Ранее самолет FlyArystan выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Атырау. 

    Теги:
    Самолет Авиация Задержка и отмена авиарейсов
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают