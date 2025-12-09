РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:56, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самолет Ан-22 упал в России

    Самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: ТАСС

    — По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек, — сообщили ТАСС в оперативных службах.

    На место ЧП выдвинулись спасатели.

    Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

    — Борт совершал плановый облет после ремонта. Место крушения находится в районе Уводьского водохранилища, на воде обнаружены фрагменты самолета, — сказал собеседник ТАСС.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее в ноябре в России разбился военный самолет Су-30. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли.

