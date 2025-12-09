Самолет Ан-22 упал в России

— По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек, — сообщили ТАСС в оперативных службах.

На место ЧП выдвинулись спасатели.

Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

— Борт совершал плановый облет после ремонта. Место крушения находится в районе Уводьского водохранилища, на воде обнаружены фрагменты самолета, — сказал собеседник ТАСС.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее в ноябре в России разбился военный самолет Су-30. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли.