Самолет Ан-22 упал в России
Самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек, — сообщили ТАСС в оперативных службах.
На место ЧП выдвинулись спасатели.
Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.
— Борт совершал плановый облет после ремонта. Место крушения находится в районе Уводьского водохранилища, на воде обнаружены фрагменты самолета, — сказал собеседник ТАСС.
Ранее в ноябре в России разбился военный самолет Су-30. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Оба члена экипажа погибли.