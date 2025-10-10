Саммит «ЦА – Россия»: Глава государства призвал усилить киберзащиту

По его словам, международная обстановка сейчас сложная и во многом непредсказуемая.

– На мой взгляд, единственно правильным ответом на все вызовы может быть продолжение нашего сотрудничества, основанное на взаимном уважении и доверии. Важнейшей задачей для Казахстана остается эффективное противодействие терроризму и экстремизму. Серьезное беспокойство вызывает и незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических. Для устранения этих угроз нужны согласованные действия компетентных органов, постоянная поддержка специализированных межгосударственных структур, таких как ЦАРИКЦ, Антинаркотический центр ШОС и других. Полагаю необходимым продолжить совместную работу секретарей Советов безопасности в формате «Центральная Азия – Россия». Считаю важным принять меры по обеспечению киберзащиты и противодействия киберпреступлениям, в том числе с применением искусственного интеллекта, – сказал Президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.

Президент Казахстана также подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.