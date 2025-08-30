РУ
    08:20, 30 Август 2025

    Саммит ШОС в Тяньцзине определит траекторию развития Организации — Касым-Жомарт Токаев

    В авторской статье Президента Касым-Жомарта Токаева «Прочные казахско-китайские отношения — ключ к успешному сотрудничеству» Глава государства отмечает значимость Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство Kazinform.

    ШОС
    Фото: rus.sectsco.org

    На дипломатическом уровне Казахстан и Китай остаются приверженными тесному взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечает Президент РК.

    По его словам, ШОС является краеугольным камнем многостороннего сотрудничества в Евразии, способствуя стабильности, экономическому росту и культурному обмену. Будучи странами-учредителями, Казахстан и Китай совместно работают над раскрытием потенциала Организации в достижении всеобъемлющего регионального процветания.

    — Под нынешним председательством Китая ШОС наращивает усилия по укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и расширению культурных и гуманитарных связей. Эти приоритеты полностью соответствуют тому, как в Казахстане видят перспективы развития региона, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Предстоящий саммит ШОС в Тяньцзине станет знаковым событием, которое определит будущую траекторию развития Организации, подчеркивает Глава государства.

    — Он предоставит исключительную возможность для согласования наших стратегий по актуальным глобальным вопросам и продвижения институциональных реформ. Уверен, что саммит также укрепит роль ШОС как все более значимого центра стабильности в условиях глобальной турбулентности. В нынешних условиях подход ШОС, основанный на взаимном уважении и общем развитии, актуален как никогда, — говорится в статье.

    Полную версию перевода авторской статьи Президента Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев ШОС Казахстан Китай Сотрудничество Саммит ШОС
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
