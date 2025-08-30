Касым-Жомарт Токаев: Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству

Казахско-китайские отношения, уходящие корнями в многовековые добрососедские связи, неизменно строятся на взаимном доверии, поддержке и понимании.

Фото: chinadaily.com.

Сегодня эти крепкие узы дружбы стали образцом стратегического партнерства и межгосударственного сотрудничества.

Нас объединяет общая граница протяженностью 1700 километров, ставшая символом мира и добрососедства. Этот дух вечного всестороннего стратегического партнерства успешно поддерживается благодаря взаимным визитам на высшем уровне и тесному политическому диалогу между двумя государствами. Нынешние впечатляющие успехи современного Китая под дальновидным руководством выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Председателя Си Цзиньпина открывают уникальные возможности для ближайших соседей, в том числе Казахстана.

Вступая в новый и перспективный этап нашего общего пути, важно глубоко осмыслить устойчивость и значимость нашего проверенного временем стратегического партнерства. Мы все видим, как наше взаимодействие становится все более динамичным благодаря общему видению будущего и расширению сотрудничества в самых разных сферах.

Несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономические отношения между нашими странами продолжают укрепляться впечатляющими темпами. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя в 44 млрд долларов, упрочив статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана.

С 2005 года китайские предприятия инвестировали в нашу страну свыше 27 млрд долларов. Сегодня в Казахстане действует около 6 тысяч компаний из КНР, играющих ключевую роль в обеспечении технологического прогресса и промышленной модернизации.

Судьбы Казахстана и Китая были тесно переплетены со времен древнего Шелкового пути. Сегодня, приумножая это наследие, мы формируем новые транспортные артерии. Инициатива Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», впервые обнародованная в Астане в 2013 году, служит ярким подтверждением данного исторического сотрудничества.

Благодаря этой современной сети торговых путей Казахстан стал еще более значимым транзитным узлом в Евразии, что демонстрирует высокий уровень экономической мощи Китая.

Успешным примером совместных усилий двух стран служит активное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора, – кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузовых перевозок между Китаем, Центральной Азией и Европой.

Запуск в 2024 году дополнительных путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты позволит увеличить транзитный потенциал Казахстана по коридору Китай – Европа в пять раз. В прошлом году совместно с нашими китайскими партнерами мы также открыли торгово-логистический центр в городе Сиане, что еще больше укрепило наше взаимодействие.

Не менее важной является кооперация в морской отрасли. Завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту города Актау в партнерстве с администрацией китайского порта Ляньюньган способствовало созданию контейнерного флота, который предоставляет полный спектр логистических услуг для стран Центральной Азии и Каспийского региона.

Нефтегазовый сектор – стержень наших экономических связей, включая расширение нефтепровода Казахстан – Китай, а также модернизацию и строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Быстрыми темпами развивается и взаимодействие в области сельского хозяйства. В 2024 году экспорт агропродовольственной продукции из Казахстана в Китай вырос на 10%. Китайские инвесторы активно изучают возможности участия в крупных проектах по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей, кукурузы, зерновых и хлопковых культур.

Надо сказать, что наше партнерство выходит далеко за рамки экономики. Так, традиционно крепкими остаются контакты в сфере культуры. После успешного проведения в 2024 году Года туризма Казахстане в Китае, нынешний год был объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.

Эта инициатива знаменует новую главу в наших отношениях в сфере туризма, открывая новые возможности для изучения традиций, истории и природы двух стран.

На дипломатическом уровне Казахстан и Китай остаются приверженными тесному взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фото: Kazinform

ШОС является краеугольным камнем многостороннего сотрудничества в Евразии, способствуя стабильности, экономическому росту и культурному обмену. Будучи странами-учредителями, Казахстан и Китай совместно работают над раскрытием потенциала Организации в достижении всеобъемлющего регионального процветания.

Под нынешним председательством Китая ШОС наращивает усилия по укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и расширению культурных и гуманитарных связей. Эти приоритеты полностью соответствуют тому, как в Казахстане видят перспективы развития региона.

Предстоящий саммит ШОС в Тяньцзине станет знаковым событием, которое определит будущую траекторию развития Организации. Он предоставит исключительную возможность для согласования наших стратегий по актуальным глобальным вопросам и продвижения институциональных реформ. Уверен, что саммит также укрепит роль ШОС как все более значимого центра стабильности в условиях глобальной турбулентности. В нынешних условиях подход ШОС, основанный на взаимном уважении и общем развитии, актуален как никогда.

Как справедливо отметил Председатель Си Цзиньпин, Китай и Казахстан являются «соратниками на пути модернизации». Вместе наши страны могут продолжать служить для всего мира примером того, как общее видение и согласованные действия способны преодолеть многочисленные вызовы современности.

В условиях, когда Казахстан и Китай находятся на историческом перепутье, мы убеждены, что наша приверженность общим целям, взаимное уважение и следование совместным стратегиям будут и впредь способствовать тому, что наше партнерство принесет новые достижения, конкретные взаимовыгодные результаты обеим странам, а также будет способствовать процветанию в регионе и во всем мире.