Саммит ОТГ в Туркестане: Казахстан и Турция задают тон цифровому будущему тюркского мира

Ключевой темой Саммита Организации тюркских государств в Туркестане стал искусственный интеллект и цифровое развитие. По мнению политолога Ерсултана Жансеитова, это говорит о том, что отношения внутри ОТГ выходят за рамки традиционной тюркской солидарности и приобретают прагматичное, институциональное и технологическое измерение, передает корреспондент агенства Kazinform.

Казахстан и Турция обладают взаимодополняющим потенциалом. Казахстан — крупнейшая экономика Центральной Азии, транзитный узел между Китаем, Россией, Каспием и Европой, а также обладатель значительной сырьевой базы. Турция — промышленно развитая страна с выходом к Черному и Средиземному морям, обладающая политическим влиянием в Европе, на Ближнем Востоке и в тюркском мире. Именно сочетание этих факторов формирует основу для нового уровня стратегического взаимодействия.

Не менее важен, по мнению эксперта, инвестиционный блок. С 2005 года Турция вложила в Казахстан более 6 млрд долларов, реализовано почти 100 совместных проектов. Но новая тенденция — рост казахстанских инвестиций в Турцию, которые в 2025 году достигли около 1 млрд долларов. Это показывает, что Турция становится не только источником капитала, но и площадкой выхода казахстанских компаний на рынки Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

— Особое внимание уделяется новым сферам — IT, искусственному интеллекту, образованию, здравоохранению. Подписанный меморандум между Astana Hub и турецким холдингом ARDVENTURE открывает перспективы для совместных стартапов и выхода на рынки Центральной Азии и MENA. Таким образом, визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану демонстрирует переход казахстанско-турецких отношений в фазу практического и многоуровневого партнерства. Историческая близость и братский характер остаются фундаментом, но главный акцент смещается на торговлю, инвестиции, энергетику, логистику, технологии и промышленную кооперацию. Это не просто дипломатический визит — это стратегический шаг к формированию нового архитектурного каркаса отношений между Астаной и Анкарой, — считает Ерсултан Жансеитов.

