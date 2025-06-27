Саммит НАТО: итоги и интересные моменты

Традиционно саммит НАТО как совещание крупного военно-политического блока мира привлекает повышенный интерес. В этом году ко встрече лидеров Альянса было приковано больше чем обычно внимания в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, а также в Украине.

В связи с эскалацией ирано-израильского конфликта звучали прогнозы об отказе Д. Трампа от участия в саммите. Принимая во внимание серьезность разворочавшейся ситуации. Тем не менее, после того, как сторонам удалось достичь снижения градуса напряженности в регионе — стало известно об участии основного гостя саммита президента США Д. Трампа.

Наблюдатели ожидали решений и действий Дональда Трампа, который после избрания неоднозначно высказывался об участии Соединенных Штатов в НАТО. Ситуацию подогрело заявление Д. Трампа на борту самолета на пути в г. Гаагу, где он заявил о возможности различной интерпретации статьи номер 5 Договора НАТО, который обязует участников оказывать друг другу содействие в случае нападения.

Говоря об организации форума, то Нидерланды в качестве страны-хозяйки провели мероприятие на высшем уровне: четко была организована логистика журналистов и многочисленных делегаций. В этом году саммит проходил Международном деловом центре второго по значению города Нидерландов.

Журналистам предлагалось добираться до места события на специальных электромобилях, что должно было показать экологический подход Нидерландов.

Не обошлось и без акции противников военно-политической интеграции. 22 июня в парке рядом с центральной частью саммита состоялся митинг и шествие, организованное «Coalition for Peace and Justice» при участии профсоюзов, молодежных и левых организаций.

По данным организаторов, в митинге участвовали около 5 000 человек. Выступающие декларировали лозунги против милитаризации НАТО, требуя сокращения военных расходов и осуждение предложения довести их до 5 % от ВВП.

Тем не менее, весь саммит прошел в спокойной обстановке. Первый день саммита начался с прибытия делегаций и ужином от имени Короля Нидерландов Виллема‑Александра. Торжественное мероприятие состоялось во дворце «Huis ten Bosch» в историческом «Oranjezaal» (Оранжевый зал), который в своё время принимал конференции по миру.

Вечер провели король Виллем‑Александр и королева Максима, которые встречали гостей лично, включая президента Д. Трампа. Стоит отметить, что президент США также остановился в одних из апартаментов Королевского дворца, что считается высоким знаком внимания со стороны монархов Нидерландов.

На ужине присутствовали все главные лидеры НАТО: Дональд Трамп (США), Эмманюэль Макрон (Франция), Джорджа Мелони (Италия), Реджеп Эрдоган (Турция), Педро Санчес (Испания) и другие. На фотографиях было видно, что Д. Трамп сидел за одним столом с президентом Турции Р.Эрдоганом.

Король Виллем‑Александр от имени Нидерландов произнёс речь, подчеркнув взаимную ответственность и важность единства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Трампа за стимул к росту оборонных расходов — именно под его давлением была достигнута цель в 5 % ВВП.

На следующий день утром состоялась пресс-конференция Генсека НАТО М.Рютте с Д. Трампом. Мероприятие запомнилось тем, что М.Рютте назвал президента США «папочкой» (Daddy). Это произошло тогда, когда американский лидер рассказывал о своих усилиях по достижению мира на Ближнем Востоке.

«Стороны ведут себя как дети, дерущиеся друг с другом, и иногда «нужно дать им подраться 2-3 минуты, чтобы потом их было легче успокоить», — говорил Д. Трамп.

— А потом папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы заставить детей остановиться, — прокомментировал в шутку М.Рютте.

Между тем итоговая Декларация отличалась коротким, но достаточно емким содержанием. Основная договоренность партнеров по Альянсу — повышение расходов до 5% от ВВП до 2035 года.

В тексте документа отмечено, что оборонные обязательства будут включать инвестиции в размере не менее 3,5% ВВП в год на основные оборонные нужды. Они также обязуются потратить до 1,5% ВВП на расходы, связанные с безопасностью, включая защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы альянса.

Лидеры заявили, что эти инвестиции необходимы для противостояния «серьезным угрозам безопасности и терроризма».

Напомним, что США под руководством президента Д. Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО.

Не обошлось без внимания СМИ к личной встрече Д. Трампа и В.Зеленского, она продолжалась около 30-40 минут. Американский лидер заверил, что продолжит искать пути к мирным переговорам и достижению взаимно удовлетворяющих соглашений.

В целом европейская пресса пишет, что прошедший саммит — «Большая победа» Трампа. Ему удалось заставить партнеров по НАТО принять обязательства о повышении расхода на оборону до 5 % ВВП к 2035 году.

- Многие эксперты назвали это впечатляющим достижением, подчёркивая доминирование Трампа и его требований, — отметили на Западе.

Сам Трамп похвалил европейских лидеров и заявил, что уходит с саммита «иначе» — с уважением и признанием ценности США для НАТО.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО достигли соглашения об увеличении расходов на оборону.