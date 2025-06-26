Союзники по НАТО достигли соглашения об увеличении расходов на оборону

В итоговой декларации саммита в Гааге лидеры НАТО заявили, что оборонные обязательства будут включать инвестиции в размере не менее 3,5% ВВП в год на основные оборонные нужды. Они также обязуются потратить до 1,5% ВВП на расходы, связанные с безопасностью, включая защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы альянса.

Лидеры заявили, что эти инвестиции необходимы для противостояния «серьезным угрозам безопасности и терроризма».

США под руководством президента Дональда Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО.