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    18:34, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Союзники по НАТО достигли соглашения об увеличении расходов на оборону

    Союзники по НАТО обязались к 2035 году инвестировать 5 процентов своего ВВП в год в основные расходы на оборону, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    НАТО
    Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

    В итоговой декларации саммита в Гааге лидеры НАТО заявили, что оборонные обязательства будут включать инвестиции в размере не менее 3,5% ВВП в год на основные оборонные нужды. Они также обязуются потратить до 1,5% ВВП на расходы, связанные с безопасностью, включая защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы альянса.

    Лидеры заявили, что эти инвестиции необходимы для противостояния «серьезным угрозам безопасности и терроризма».

    США под руководством президента Дональда Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО.

    Теги:
    НАТО Европа Мировые новости США
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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