Трамп разъяснил свою позицию по статье 5 Североатлантического договора

Статья 5 предусматривает, что если союзник по НАТО станет жертвой вооруженного нападения, каждый член Североатлантического союза будет рассматривать этот акт насилия как вооруженное нападение на всех членов и предпримет действия, чтобы оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению.

Ранее на пути в г. Гаагу на борту своего самолета президент США Трамп не дал однозначного ответа на вопрос, остается ли он привержен принципу коллективной обороны.

Тем не менее, сегодня утром глава Белого дома подтвердил приверженность США статье 5. Дословно ответив на вопрос журналистов: «Мы всегда с ними» (We are with them all the way). Кроме того, американский президент назвал подходы других членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% «большой новостью».

Увеличение бюджета НАТО и повышение обороноспособности являются основными нынешнего саммита Альянса, который Генсек Марк Рютте назвал «трансформационным».

Напомним, сегодня в Гааге второй основной день саммита на высшем уровне Организации Североатлантического договора.