В Гааге начинается второй день саммита НАТО

Главы государств и правительств стран-членов НАТО прибыли в Нидерланды накануне во вторник. Это первое мероприятие высшего уровня для нового Генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Основные вопросы саммита – повышение взносов государств НАТО в пропорции до 5% от национального ВВП, повышение обороноспособности Альянса в текущих условиях.

Сегодня лидеры НАТО в первой половине проведут заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств.

Перед этим М.Рютте и президент США выступят перед прессой.

Ожидается, что лидеры крупного в мире военного блока обсудят ситуациювокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Кроме того в г.Гааге находится президент Украины Владимир Зеленский, встреча которого с президентом США также привлекает повышенное внимание мировых СМИ.

США под руководством президента Дональда Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО.