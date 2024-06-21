Самый умный выпускник Астаны дала советы, как удачно сдать ЕНТ

Не важно, в какой формулировке будут вопросы, можно легко и уверенно ответить, если до этого усердно учили материал по теме. Так считает выпускница столичной школы-лицея № 35 имени Назира Торекулова Акнур Утекул, которая показала лучший результат по итогам единого национального тестирования в Астане, набрав 136 из возможных 140 баллов. О том, как она готовилась к сдаче экзаменов и куда планирует поступать, девушка рассказала корреспонденту агентства Kazinform.

Акнур готовилась к экзамену на протяжении всего учебного года, посещая дополнительные занятия, участвуя в олимпиадах и активно занимаясь самообразованием. Ее упорство и целеустремлённость принесли заслуженные плоды — высший балл, который открывает перед ней двери ведущих вузов страны.

— Акнур, расскажи, что мотивировало тебя стремиться к таким высоким результатам?

— Я родилась в городе Макинске Буландинского района Акмолинской области. До 8 класса я проучилась там в школе-лицее им. Балуана Шолака. В старших классах я перешла в школу-лицей № 35 имени Назира Торекулова в Астане. Училась на отлично, участвовала в районных, городских и республиканских олимпиадах. Мне всегда нравилось учиться и достигать новых высот в образовании, хотела радовать родителей своими успехами. Их гордость также служила для меня мотивацией. Кроме того, я выиграла 3 месяца бесплатного обучения на курсах «Зерделі», сдав специальный экзамен. Затем каждый месяц я сдавала тесты и получала денежные призы за высокие результаты. А теперь за то, что я набрала 136 баллов на ЕНТ, мне обещали подарить iPhone 15.

— Какие профильные предметы ты выбрала и почему?

— Я выбрала математику и географию как свои основные предметы, потому что они помогают мне лучше понимать окружающий мир и то, как все в нем взаимодействует. В будущем я планирую поступить в КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева на факультет учета и аудита. С детства я увлечена числами и люблю решать сложные задачи, поэтому уверена, что именно эта специальность позволит мне реализовать свои способности и достичь профессиональных целей.

— Какой предмет был для тебя самым сложным во время сдачи экзамена и почему?

— Я думаю, сложнее всего мне дался экзамен по математике. Этот предмет является моим профильным, поэтому я особенно переживала перед тестированием. Сначала некоторые задачи не получалось решить, что вызывало у меня беспокойство. Однако, после того как я успокоилась и собрала свои мысли, мне удалось настроиться и успешно справиться с заданиями.

— Какие стратегии и методы подготовки ты использовала для достижения таких результатов?

— Конечно, к экзаменам нужно готовиться тщательно и заблаговременно. Необходим распорядок дня, который поможет организовать учебный процесс. Важно уделять по несколько часов на каждый предмет, чтобы обеспечить глубокое понимание материала. Не стоит ограничиваться простым заучиванием тестов. Важно читать учебники, выписывать ключевые моменты и делать конспекты. Мне это очень помогло. Например, я выбрала математику и каждый день старалась самостоятельно решать задачи и примеры. Это не только улучшило мои навыки, но и повысило уверенность в своих силах.По географии мне пришлось уделять особое внимание написанию конспектов и изучению карты. Это было необходимо для того, чтобы запомнить все детали и уметь применять знания на практике.

— Есть ли у тебя особые привычки или ритуалы, которые помогали тебе в учебе?

— Да, был такой. Это проверенный годами метод: писать формулы на стикерах и размещать их по комнате — на стенах, мебели и других поверхностях. Когда ты постоянно сталкиваешься с этими стикерами, формулы начинают запоминаться намного лучше.

— Акнур, расскажи, как ты справлялась с волнением и стрессом перед экзаменами?

— Каждый раз приближение экзаменов наполняло меня волнением. Чтобы справиться с этим, я поняла, что готовиться заранее — это лучший способ уменьшить стресс. Важно доверять себе и верить в свои силы. Это возможно только тогда, когда ты точно знаешь, что тщательно подготовился и освоил весь материал.



— Какую роль сыграли твои учителя и наставники в твоем успехе?

— Мои учителя и наставники сыграли ключевую роль в моем успехе, обеспечивая не только знания и умения, но и вдохновение и поддержку. Их профессионализм, терпение и стремление делиться знаниями помогли мне не только освоить учебный материал, но и развить важные навыки и самодисциплину. Благодаря их поддержке я научился не бояться вызовов и стремиться к высоким результатам в учебе и не только.

— Что бы ты посоветовала другим школьникам, которые хотят достичь таких же высоких результатов?

— Я бы посоветовала другим школьникам придерживаться следующих принципов: постоянно стремиться к саморазвитию, не бояться трудностей, активно использовать время для учебы и всегда задавать себе амбициозные цели. Кроме того, важно уметь организовывать свое время, эффективно использовать учебные ресурсы и не забывать о здоровом образе жизни, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и концентрации в течение учебного дня.

Напомним, в этом году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака «Алтын белгі». Согласно промежуточным результатам Единого национального тестирования 266 абитуриентов набрали 130 баллов и выше.