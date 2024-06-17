7420 выпускников школ Казахстана получили знак «Алтын белгі»

В 2024 году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака «Алтын белгі», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Как отметили в ведомстве, 13 727 выпускников получили аттестат об общем среднем образовании с отличием.

Ранее Министерство науки и высшего образования РК представило промежуточные результаты Единого национального тестирования (ЕНТ).

164 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 115 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов.

236 акмолинских обладателей «Алтын белгі» получили сертификаты на 100 тысяч тенге.