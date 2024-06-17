РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    7420 выпускников школ Казахстана получили знак «Алтын белгі»

    Алтын белгі, выпускники
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В 2024 году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака «Алтын белгі», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Как отметили в ведомстве, 13 727 выпускников получили аттестат об общем среднем образовании с отличием.

    Ранее Министерство науки и высшего образования РК представило промежуточные результаты Единого национального тестирования (ЕНТ).

    164 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 115 человек – на английском языке.

    Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов.

    236 акмолинских обладателей «Алтын белгі» получили сертификаты на 100 тысяч тенге.

    Теги:
    ЕНТ Минпросвещения РК Образование Выпускники школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!