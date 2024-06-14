236 акмолинских обладателей «Алтын белгі» получили сертификаты на 100 тысяч тенге

В Кокшетау прошло чествование выпускников - обладателей знака «Алтын белгі». Денежные сертификаты на 100 тысяч тенге из рук главы региона получили 236 вчерашних акмолинских школьников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начало празднику было положено утренним флеш-мобом от выпускников, в котором они танцевали на площади возле ДК «Кокшетау». Далее состоялась торжественное награждение обладателей почетного знака.

Фото: акимат Акмолинской области

В текущем году в Акмолинской области среднюю школу закончили порядка пяти тысяч выпускников, из которых 236 — обладатели нагрудного знака «Алтын белгі».

Фото: акимат Акмолинской области

— Имена ваши, конечно, будут вписаны в историю нашего родного края… Среди вас, я надеюсь, есть будущие ученые, учителя, инженеры, врачи, бизнесмены и, конечно, акимы. Но в первую очередь ваша основная миссия — быть гражданином и порядочным человеком — «Адал азамат» — как говорит Глава государства. Вы — будущее Казахстана. Наша страна, наша Земля богата всеми природными ресурсами, но самое главное богатство — наши люди. Высокообразованные, интеллектуальные патриоты своего дела, — обратился к выпускникам аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

В торжественной обстановке глава региона вручил выпускникам нагрудный знак «Алтын белгі» и денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге. Не остались в стороне и ветераны педагогического труда. Им были вручены цветы от акима области.

Фото: акимат Акмолинской области

Обладательница знака «Алтын белгі» София Дурягина — выпускница школы-гимназии № 4 города Степногорска. За ее плечами не только 11 лет обучения на одни пятерки, но и республиканские и международные конкурсы, олимпиады областного и городского уровней по биологии и английскому. Девушка также выиграла грант республиканского конкурса по экологическому проекту.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Когда ты учишься хорошо все 11 лет, все идет по накатанной, тебе несложно делать домашнее задание, несложно участвовать в мероприятиях, несложно выигрывать олимпиады. Это как образ жизни. Теперь я собираюсь поступать в медицинский вуз на профессию «Медицинская биохимия», попробую сделать это здесь, а также в России и Турции. Душа лежит к биологии, хочу глубже изучать предмет, понимать, как устроен человек. Это важно. В будущем стану биохимиком, но если пройти специализацию — врачом-генетиком, — поделилась София планами с корреспондентом агентства Kazinform.

А вот выпускник лицея «ІТ Білім-инновация» Бурабайского района Тимур Рябов удивлен, что получить знак «Алтын белгі» для него не составило труда.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Сдал отлично экзамены и оказался обладателем «Алтын белгі». Я призер международных и республиканских олимпиад и конкурсов, в основном по информатике, математике и казахскому языку. Уже поступил в американский вуз на специальность «Специалист по искусственному интеллекту». Собираюсь там получить бакалавриат, пройти магистратуру и докторантуру, — рассказал парень.

От лица всех выпускников выступил выпускник областной специализированной школы — интерната для одаренных детей № 3 имени Абая Амир Даулетбаев.

— Мы в первую очередь благодарим наших родителей и педагогов за воспитание и полученные знания. В будущем мы приложим все силы для оправдания вашего доверия и внесем свой посильный вклад в развитие нашей Родины, — отметил Амир.