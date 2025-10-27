Самый мощный шторм в истории: ураган Мелисса бушует на Ямайке, есть жертвы

По информации источника, уже зафиксированы четыре жертвы. Метеорологи предупреждают о возможных катастрофических наводнениях и оползнях на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике.

Синоптики сообщают, что в понедельник или во вторник ураган обрушится на Ямайку, а затем на Кубу. За 48 часов Мелисса может достичь пятой категории с ветром до 157 миль в час.

На Ямайке активированы службы экстренного реагирования, а все аэропорты острова приостановили работу. Правительство призывает жителей соблюдать осторожность и избегать выхода на улицу в разгар шторма.

В Доминиканской Республике более 500 тысяч человек остались без воды из-за поваленных деревьев и повреждений инфраструктуры.

В Гаити и Доминиканской Республике уже зафиксированы жертвы и эвакуации. На Кубе эвакуировано 145 тысяч человек с восточного побережья, а также подготовлены меры для эвакуации персонала на военной базе Гуантанамо-Бэй.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате тропического шторма «Фэншэнь», который обрушился на Филиппины. В начале октября на Филиппинах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения