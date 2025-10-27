РУ
    Самый мощный шторм в истории: ураган Мелисса бушует на Ямайке, есть жертвы

    Ураган Мелисса достиг четвертой категории с ветрами до 140 миль (примерно 225 км) в час. По прогнозам он может стать самым мощным штормом, когда-либо зафиксированным на Ямайке, передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Ураган Ямайка
    Фото: ТАСС

    По информации источника, уже зафиксированы четыре жертвы. Метеорологи предупреждают о возможных катастрофических наводнениях и оползнях на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике.

    Синоптики сообщают, что в понедельник или во вторник ураган обрушится на Ямайку, а затем на Кубу. За 48 часов Мелисса может достичь пятой категории с ветром до 157 миль в час.

    На Ямайке активированы службы экстренного реагирования, а все аэропорты острова приостановили работу. Правительство призывает жителей соблюдать осторожность и избегать выхода на улицу в разгар шторма.

    В Доминиканской Республике более 500 тысяч человек остались без воды из-за поваленных деревьев и повреждений инфраструктуры.

    В Гаити и Доминиканской Республике уже зафиксированы жертвы и эвакуации. На Кубе эвакуировано 145 тысяч человек с восточного побережья, а также подготовлены меры для эвакуации персонала на военной базе Гуантанамо-Бэй.

    Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате тропического шторма «Фэншэнь», который обрушился на Филиппины. В начале октября на Филиппинах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

    Жанар Альжанова
